Algérie: EN - La réaction de Djamel Belmadi !

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a coupé court vendredi aux rumeurs, en affichant son désir de continuer son aventure avec la sélection, à moins de trois mois du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar !

"Le peuple algérien sait ce qu'il y a. Je suis engagé avec mon pays. C'est un projet commun, dont j'en fais partie. Il y a des joueurs et un environnement autour de nous, il faut que ce soit le plus sain possible, le plus propre possible. On voit que ce n'est pas ça. Il ne faut pas prendre le peuple et l'équipe nationale en otage. Il faut faire attention. On se dirige vers les qualifications de la Coupe du Monde et cela nécessite une synergie", a indiqué Belmadi à la presse, peu après l'arrivée des "Verts" en provenance de Lusaka.

Le coach national s'exprimait au lendemain du match nul décroché en déplacement face à la Zambie (3-3), dans le cadre de la 5e journée (Gr.H) des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022.

"Il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Je ne suis pas politicien, je suis sportif. De mon côté, j'essaye de faire le maximum possible, idem pour les joueurs. Chacun a sa responsabilité et on ne doit pas jouer à des jeux dangereux. Aussi simple que ça", a-t-il ajouté.

Avec cette sortie médiatique, Belmadi a mis fin définitivement aux rumeurs sur son avenir à la tête de l'équipe nationale, qu'il avait rejoint en août 2018.

De fausses informations ont fait était de l'intention du coach national à démissionner, à l'issue du match à Blida face au Botswana lundi, en clôture des qualifications de la CAN-2022 au Cameroun.