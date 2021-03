Algérie: Vers la mise en œuvre du Plan d'aménagement et de gestion des pêcheries

Skikda — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a déclaré, jeudi à partir de Skikda, que son département ministériel aspirait à une mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries (PAGPA) dans toutes les wilayas côtières.

Lors d'une visite de travail effectuée dans la wilaya, le ministre a précisé que ce plan, mené en coordination avec tous les acteurs, dont des professionnels, des pêcheurs, des experts et des chercheurs, permettra de répondre aux préoccupations des professionnels concernant la baisse de la richesse halieutique et la révision de la répartition des zones de pêche selon les spécificités de chaque région, en réduisant l'utilisation des matériels et équipements de pêche non autorisés pour garantir la pérennité de la richesse halieutique.

Pour faire connaitre la base numérique achevée en 2020 avec la participation d'un groupe d'experts et de chercheurs représentant l'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT), l'Agence spatiale algérienne (ASAL), le Centre national de recherche pour le développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), le ministère de tutelle a organisé, jeudi par visioconférence, un atelier national à Skikda pour le lancement de ce système d'information géographique (SIG), premier du genre.

A l'ouverture des travaux de cet atelier, M. Ferroukhi a rappelé que le SIG permet de consacrer un nouveau système axé sur "la pêche responsable et l'exploitation optimale de la richesse halieutique à travers toutes les wilayas côtières", chaque wilaya ayant sa place et ses spécificités liées aux facteurs géologiques et biologiques.

Une mise en œuvre efficace de ces plans, dès cette année à travers les différentes zones de pêche du littoral, permettra une reprise de la production halieutique qui sera éventuellement revue à la hausse à moyen terme suivant la demande des consommateurs, a indiqué le ministre.

Selon M. Ferroukhi, la base de données numérique renferme toutes les informations autour des ports, des zones de pêche et des zones maritimes à travers tout le littoral algérien.

Pour le ministre, l'élaboration de ces plans, au moins le 1er plan prévu entre fin juin et début juillet prochains, permettra de " lui donner la formule juridique en septembre 2021, à l'effet de permettre à ces zones d'être fixées dans leur exploitation et mettre en place les règles juridiques en vue du contrôle de la ressource halieutique tout en la permettant de se reproduire et d'amorcer un retour à son niveau habituel lors des années précédentes".

Mettant l'accent sur " la nécessité pour les chercheurs et les académiciens à travers différentes universités de participer en force à l'assistance et à l'éclairage des professionnels en la matière", M. Ferroukhi a indiqué que l'utilisation de ces cartes géographiques précises sur la profondeur de la mer ne sera pas exploitée uniquement par le secteur de la pêche.

La base de données tout au long de la côte algérienne sera employée par d'autres secteurs, à l'instar des Transports et de l'environnement, car, a-t-il rappelé, l'Algérie est parmi les pays " pionniers" en matière d'élaboration des plans en mer.

La rencontre a été ponctuée par un exposé sur le contexte général de cette étude présenté par une sous-directrice au ministère de tutelle et un autre sur les résultats d'une étude du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries dans la région est du pays.

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya de Skikda en inspectant le projet de réalisation d'une usine de transformation du thon et de la sardine appartenant à un opérateur privé dans la commune de Hamadi Krouma, ainsi que la plage Ben Zouit dans la Daïra de Kerkera (ouest de Skikda).