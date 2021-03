Madagascar: Université d'Antananarivo - Suspension partielle des activités pédagogiques

Face à la hausse inquiétante des cas de Covid-19 , les activités au sein d'Ambohitsaina seront partiellement suspendues.

Le conseil scientifique de l'Université d'Antananarivo vient de décider de la suspension partielle des activités pédagogiques au sein de l'université du mardi 30 mars jusqu'au 11 avril. Cette décision s'applique à toutes les facultés de l'Université d'Antananarivo. Les activités pédagogiques incluant les soutenances et les réunions en présentiel. Pour la faculté de médecine, il a été souligné que les thèses et mémoires seront suspendus jusqu'au lundi 12 avril.

Selon les explications, l'interdiction de rassembler dans une même salle, plus de deux cents personnes, a été l'un des motifs de cette suspension partielle. Le service minimum sera, par contre, appliqué au niveau de l'administration de l'université. Cette décision a été prise face à la hausse des cas de coronavirus au sein du campus.

À la faculté des sciences, des enseignants et des étudiants seraient testés positifs au coronavirus. « Les examens de passage à une classe supérieure sont maintenus, mais ils dépendent également de l'organisation de chaque faculté ou chaque établissement. Chaque établissement optera pour une plus grande salle dans le cadre du respect des gestes barrières », indique une source. Ceci a été adopté à titre préventif pour les étudiants.

Zéro circulation

La décision a été prise pour briser la chaîne de transmission du coronavirus au sein du campus. La promiscuité et la difficile application du nombre limité des personnes dans une salle ont été constatées. Selon le bilan reçu au niveau de l'Université d'Antananarivo, sur les trente personnes qui ont effectué des tests de dépistage la semaine dernière, cinq ont été déclarées positives pour la semaine dernière. « Un personnel administratif et technique, un enseignant, trois étudiants sont atteints du coronavirus. Les trois étudiants viennent de la faculté de l'Agronomie et de la faculté de l'ÉconomieGestion-Sociologie», indique une source auprès de l'Université d'Antananarivo.

À l'École Supérieure Polytechnique de Vontovorona, une réunion se prépare par rapport à la décision du conseil. Les étudiants craignent un retard face à ces deux semaines de suspension partielle des cours. « Nous avons un grand retard par rapport au second semestre. Nous avons déjà achevé le premier semestre et les examens sont déjà affichés. On attend encore le début du semestre 4» indique Sandratra, un étudiant en faculté des Sciences.