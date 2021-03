Madagascar: Transparency International - « Faible confiance des citoyens envers les députés»

Transparency International-Initiative Madagascar continue la mise en œuvre du projet « Aramaso ».

L'organisation a mené une enquête sur la connaissance du rôle des députés par les citoyens. Elle a porté notamment sur 17 circonscriptions et 33 communes des régions Analamanga, Atsinanana et Haute-Matsiatra, en février et mars 2021.

Cinq grands constats ressortent de cette enquête. Citons, entre autres, que le niveau de redevabilité des députés envers les citoyens est encore faible. En effet, seulement 9,1% des personnes enquêtées disent que les élus rendent compte de leurs actions et des lois votées à la population. Le niveau de confiance citoyenne envers les députés est faible car 43,5% des personnes interrogées pensent que les députés priorisent leurs propres intérêts, au détriment de l'intérêt général. Cette perception domine dans les circonscriptions d'Ambalavao, Ambohidratrimo, Antananarivo II, Antananarivo III et surtout Antananarivo IV.

Ces constats, plutôt négatifs, expliquent les mauvaises notes données aux députés par les citoyens. Il leur avait, en effet, été demandé de donner une note sur 5 à leur député, selon l'appréciation qu'ils ont de ses performances, de son engagement et de sa redevabilité. Seulement trois députés sur les 17 évalués ont obtenu la moyenne (au moins 2,5 sur 5 points), à savoir ceux de Lalangina (2,78), Vohibato (2,58) et Ambohimahasoa (2,50). Ceux d'Antananarivo III et d'Antananarivo IV ont quant à eux réalisé les plus mauvais scores avec respectivement 0,76 et 0,59 sur 5 points.

Rôles constitutionnels. Toujours d'après les enquêtes, seulement 40% à 56% des personnes enquêtées connaissent les rôles constitutionnels du député (contrôleur, législateur, représentant). A titre d'exemple, seulement 40% des administrés d'Antananarivo IV arrivent à nommer leur député. Ces élus n'interagissent pas assez régulièrement avec les citoyens de leur circonscription. Ainsi, en moyenne, 64,7% des personnes enquêtées dans les circonscriptions d'Ambohidratrimo (72%), Antananarivo IV (67%), Ambalavao (60%) et Fianarantsoa I (60%) ont déclaré que la dernière interaction avec leurs députés remonte à deux ans, pendant la propagande pour les législatives 2019.

Engagements. Pour améliorer la situation, TI-MG recommande, entre autres, la mise en œuvre du Plan Stratégique 2020-2025 de l'Assemblée nationale dont l'objet est de renforcer les bonnes pratiques parlementaires mais aussi de renforcer et de motiver l'institution ; mais surtout de respecter et mettre en œuvre les engagements pris dans la charte Toky Nomena signée en 2019 par 95 députés. Que l'exécutif accélère la résolution des préoccupations des populations rapportées par les députés. Que les organisations de la société civile jouent leur rôle d'éducateur pour permettre aux citoyens d'avoir une grille d'évaluation rationnelle des candidats lors des propagandes/élections. Que les médias développent des programmes médiatiques favorisant les interactions entre parlementaires et citoyens. Et enfin, nous exhortons chaque citoyen à s'intéresser à la vie politique du pays, en commençant par sa circonscription de résidence, et maintenir un contrôle citoyen permanent sur les élus.