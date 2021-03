Madagascar: Football / Barea - Rayan Raveloson attendu demain à Toamasina

Les joueurs ont tâté le terrain de Barikadimy.

Quatre jours avant le match crucial contre le Niger au Stade de Barikadimy, les Barea peuvent compter sur le retour d'un de leurs joueurs titulaires.

Sans répit. Le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis prépare avec beaucoup de sérieux la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021. L'équipe a effectué deux séances d'entraînements hier au Stade de Barikadimy pour essayer d'exploiter les capacités des joueurs. Absent lors du match contre l'Ethiopie, le milieu de terrain Rayan Raveloson peut finalement rejoindre ses coéquipiers à Toamasina. « Nous avons une bonne nouvelle, Rayan nous rejoint ce dimanche. Marco est toujours positif à la Covid-19 », a fait savoir, Nicolas Dupuis. Lors du match de mardi, l'absence des cadors a handicapé l'équipe surtout au milieu du terrain où les Ethiopiens ont profité pour imposer leur jeu.

Bonne condition. « Ça fait du bien de travailler sereinement et tranquillement dans de bonnes conditions. On est très bien logé, le terrain est parfait. On peut travailler avec de vraies séances d'entraînement. En Ethiopie, on n'avait eu qu'une séance d'entraînement et demie. C'est un peu du gâchis d'arriver le 22 avec la fatigue du voyage et jouer le 24. Ici à Tamatave, on travaille et les joueurs travaillent bien. En plus des deux séances, nous avons eu une réunion de briefing et débriefing où on s'est dit les choses sereinement. On est simplement concentré, on n'a qu'une envie de tout donner mais ça reste la certitude du sport. Mais déjà faire des séances dignes de ce nom, ça fait plaisir et on verra », a continué Dupuis.

Cinq séances. En conférence de presse d'après-midi, le sélectionneur a souligné que les nombreux remplacements opérés entrent aussi dans la préparation du match contre le Niger. Tous les joueurs se sont donnés à fond sur le terrain et étaient contents de la prise de conscience et de la réaction positive des joueurs locaux. « Demain (ndlr aujourd'hui), nous allons organiser un très grand entraînement l'après-midi sur la base physique et on va libérer le matin. D'ici le match, nous aurons cinq à six séances d'entraînements. Tout le monde doit se battre pour sa place et les meilleurs joueront ce mardi », a conclu, le technicien français. L'état d'esprit de l'équipe reste intact après le match et reste toujours uni. La mentale joue beaucoup aussi sur le match, réitère toujours Faneva Ima Andriatsima. « Merci à tous les supporteurs d'être toujours là surtout dans la difficulté et c'est ce qui nous motive encore aujourd'hui pour gagner des matchs. Nous jouons pour le pays, nous allons tout donner pour rendre le pays fier », nous a confié, Melvin Adrien.