Madagascar: Coronavirus - Déploiement des militaires aux frontières des régions Boeny et Sofia

Les militaires réquisitionnés dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. L'armée a commencé à se déployer dans les villes de Mahajanga, Antananarivo et d'autres régions pour sécuriser les frontières.

L'opération a été initiée dans le but de lutter contre les immigrations clandestines venant des îles des Comores. Dans la région Boeny, des militaires en provenance de la zone de défense et de sécurité Ankarana et d'Ankarafantsika se sont rendu sur les côtes. D'après une source auprès des forces de l'ordre, cette mission entre dans le cadre de la consigne du Président de la République sur l'interdiction d'entrer et de sortir du pays pendant 15 jours. Elle coïncide également par le décret pris par le président de la République sur la suspension des liaisons nationales et internationales entrant et sortant de la région de Boeny et de Nosy Be.

La surveillance des frontières est une initiative considérable vu que le variant sud-Africain de la Covid 19 est actuellement dans le pays. Celui-ci est entré à Madagascar à bord d'une embarcation clandestine en provenance du Mohéli, Comores, selon le président Andry Rajoelina lors de son intervention télévisée samedi dernier. L'action comme celle-ci présente aussi des avantages pour les régions concernées, étant donné que la région puisse effectuer un état des lieux sur les migrations clandestines dans les zones.

L'armée en renfort pour la lutte contre la pendémie de Covid 19. Le bataillon Multi Missions 4, une force spéciale conçue pour participer à la lutte contre le coronavirus à Madagascar . Sa mission s'inscrit dans l'appui de la Brigade d'Intervention Spéciale dans la gestion et prise en charge des patients atteints du covid-19, basé au Village Voara Andohatapenaka, en soutien au Ministère de la Santé. Bien équipés, ces militaires peuvent assurer les missions de bases vis-à-vis de la population. Durant sa revue de ce matin à Ivato, le Chef de l'Etat Major des Armées, incite encore tout un chacun de respecter les gestes barrières et d'éviter les mouvements qui contribuent à propager le virus. Les militaires, l'un des acteurs principaux dans cette lutte en fait partie.