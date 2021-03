Madagascar: Télédéclaration fiscale - Le module « e-bilan » accessible sur le portail « E-Hetra »

Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato a lancé hier le module « e-bilan »

Dorénavant, les contribuables soumis à la déclaration du bilan vont bénéficier d'un système de déclaration et de paiement dématérialisée avec le module e-bilan accessible sur le portail E-Hetra.

La Direction Générale des Impôts (DGI) continue d'innover et se met de plus en plus à l'heure de la digitalisation. Une révolution, comme l'a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato qui a tenu à marquer de sa présence, la cérémonie de lancement du module « e-bilan » la toute nouvelle plateforme de télédéclaration des états financiers.

Nombreux avantages

Une révolution car avec l'opérationnalisation de « e-bilan » les contribuables vont dorénavant bénéficier de nombreux avantages. A savoir : -Zéro déplacement puisque les états financiers et ses annexes, la balance générale des comptes, la déclaration annuelle de droit de communication ainsi que la déclaration en matière de prix de transfert peuvent être transmis directement sur ce nouveau système sécurisé et fiable ; -Formalités de dépôts facilitées et service disponible 7j/7 et 24h/24 ; -Gain de temps et moins de charge de travail pour les entreprises car avec e-bilan, l'entreprise a une panoplie de choix, soit de saisir en ligne les données des états financiers, soit d'utiliser le modèle de fichier normé de l'administration fiscale, soit de développer son propre programme informatique ; -Outil pratique, les experts-comptables disposent d'un espace professionnel sur lequel ils peuvent contrôler et certifier les états financiers ; -Services publics améliorés, transparence et lutte contre la corruption favorisée : les informations reçues sur cette plateforme numérique permettent à l'administration publique de disposer de bases de données fiables sur les activités économiques à Madagascar. Par cette opérationnalisation de « E-bilan » dans le portail « E-hetra » la DGI passe du phygital à la dématérialisation intégrale des procédures de déclaration fiscale. E-Bilan s'ajoute ainsi aux modules E-Declaration et E-Payment.

Initiatives digitales

La mise en place de l'e-bilan entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme « initiatives digitales », du ministère de l'Economie et des Finances. « C'est une des preuves supplémentaires que le gouvernement travaille et met tout en œuvre pour le développement du pays, conformément aux objectifs fixés dans la Vision du Président de la République » a déclaré le ministre Richard Randriamandrato, dans son discours. La plateforme « e-bilan » est réalisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) et l'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM). Notons que dans l'optique de simplifier davantage les procédures de déclarations fiscales, d'autres systèmes de téléprocédure sont actuellement en cours de préparation au sein de la Direction Générale des Impôts.