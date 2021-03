Afrique: Gouvernance du secteur EAH - Manjakandriana se met au diapason

Infrastructure construite au profit de l'EPP Antsakambahiny, l'une des trois EPP nouvellement certifiées "écoles amies de WASH" dans la commune de Manjakandriana.

Le défi reste à relever pour Madagascar : faire en sorte que les ressources en eau soient accessibles durablement tout en étant protégées.

Hier, la célébration de la journée mondiale de l'Eau (JME) 2021 a mis en avant le thème « Harena sarobidy ny rano » (L'eau est un trésor précieux) adhérant ainsi au thème choisi au niveau mondial « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La célébration tenue par l'ONG internationale WaterAid à Manjakandriana était une occasion de plus pour susciter une prise de conscience sur la valeur essentielle et irremplaçable des ressources en eau, et de traduire cela en actes à retombées tangibles sur la gouvernance du secteur eau-assainissement-hygiène (EAH). En effet, « protéger les ressources en eau consiste à tout mettre en œuvre pour que celles-ci fournissent de manière constante la quantité nécessaire à la vie humaine à proximité », a-t-il été souligné. La communauté de Manjakandriana et ses élus locaux sont sensibilisés à ce sujet dans le cadre des interventions du projet FCP2 géré par WaterAid. Les appuis techniques sur la protection des ressources en eau comme le reboisement, la lutte contre la déforestation et les feux de forêts font partie de ce paquet d'interventions. Ces thématiques sont prises en compte dans les démarches de gouvernance du secteur EAH. Elles se trouvent en bonne place dans la mise en œuvre dans les principaux documents de gestion communale comme le PCD (devenu PCDEAH) et le PLDII ou Plan Local de Développement Intégré et Inclusif.

Certifications. C'est ainsi dans le cadre de la célébration, hier, de la JME 2021 que la commune de Manjakandriana a pu afficher quelques avancées dans ce domaine, comme la certification de trois écoles primaire publiques (EPP) Antsakambahiny, Ambohibao et Ambatolampy, en Ecoles Amies de WASH. Une labellisation officialisée par le directeur de l'Education Fondamentale et de la Petite Enfance au sein du ministère de l'Education nationale. A noter que les enseignants dans ces EPP ont été formés afin qu'ils puissent intégrer dans le cursus scolaire les messages EAH à appliquer par les élèves.

Par ailleurs, il a été procédé à la certification de 400 familles qualifiées de « Ankohonana Mamiratra», adoptant les gestes sains en EAH véhiculés par le programme Mamiratra.

« WaterAid se doit d'appuyer les communautés de ses zones d'intervention dans la protection de ses ressources en eau afin de couvrir leurs besoins tant humains donc sanitaires qu'agricoles et économiques », a déclaré Josette Vignon, directeur-pays de WaterAid Madagascar à l'occasion de la JME 2021. Et d'ajouter que pour cela, cette organisation multiplie les sensibilisations et appuis techniques afin d'assurer la durabilité des ressources en eau, et de faire en sorte que les enfants et les femmes en soient les principaux bénéficiaires compte tenu de leur vulnérabilité.

A noter, enfin, la présence de l'artiste de renom Rajao, très actif et particulièrement efficace dans le domaine de la sensibilisation pour plus d'adhésion à la cause de la protection des ressources en eau.