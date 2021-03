Madagascar: District d'Amboasary - Les centres de santé approvisionnés en médicaments

Les aides d'urgence et l'appui aux populations vulnérables aux sécheresses du Sud du pays se poursuivent.

Les centres de santé des communes d'Amboasary viennent de recevoir des médicaments et des consommables médicaux qui profiteront aux enfants, aux femmes allaitantes et enceintes, souffrant de malnutrition. Ces produits d'une valeur totale de 500 millions d'Ariary proviennent du Fonds d'assurance ARC. La Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU/Primature) vient de les remettre le jeudi 25 mars 2021 aux gouvernorats et aux directions régionales de la santé de l'Androy et de l'Anosy. Les médicaments en question comprennent des traitements contre la malnutrition et des maladies courantes observées dans le Sud.

Le lot compte donc des vitamines, des fortifiants, des médicaments spécifiques et génériques, et bien d'autres encore. Selon les explications, les médicaments et consommables remis avant-hier couvriront les besoins des bénéficiaires sur une durée de 4 mois. Ils seront distribués au niveau des centres de santé de base (CSB). Les personnes souffrant de malnutrition pourront donc être prises en charge dans l'immédiat au niveau des CSB II grâce à cet approvisionnement. A noter que la supervision et le suivi de ces activités de lutte contre la sécheresse sont assurés par la CPGU.