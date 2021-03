Egypte: Une sanction dissuasive sera infligée à quiconque responsable de la collision entre les deux trains à Sohag

Une sanction dissuasive sera infligée à quiconque responsable de la tragique collision de deux trains à Sohag, que ce soit à cause de négligence, corruption ou autre chose, sans aucune exception ni retard, a promis vendredi, 26 mars, le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

"J'ai suivi de près l'accident douloureux que nous avons vu aujourd'hui avec la collision de deux trains dans le gouvernorat de Sohag", a écrit le Président sur sa page sur les réseaux sociaux.

"La douleur que nous ressentons nous rend plus déterminés à mettre fin à ce type de catastrophes. J'ai ordonné au Conseil des ministres et à tous les organes concernés de se rendre sur les lieux de cet incident et de m'informer au fur et à mesure de tous les rapports et développements liés à cette situation. Et la sanction dissuasive sera infligée à quiconque responsable de cet accident tragique", a ajouté le Président Al-Sissi.

Le chef de l'Etat a exprimé ses sincères condoléances aux familles des martyrs et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, ordonnant aux organes concernés de prendre les mesures nécessaires et de fournir une compensation adéquate aux familles des martyrs et des victimes.