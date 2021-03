Cote d'Ivoire/Niger: Match Côte d'Ivoire - Niger - Serge Aurier, au-dessus du lot

Auteur d'un but à la 25e et de deux passes décisives (31e et 60e), Serge Aurier, le capitaine des Éléphants, a livré un match de très haut niveau hier, au stade Seyni Kountché de Niamey. Dans la défense à 4 mis en place dès le départ par Patrice Beaumelle, le joueur de Tottenham a totalement survolé les débats en jouant parfaitement sa partition dans le couloir de la défense.

Il a constitué une muraille infranchissable pour les ailiers nigériens qui, dans cette rencontre, n'ont pas été très dangereux. Ce qui a permis au défenseur ivoirien de se montrer utile dans les tâches offensives. Sur le premier but des Éléphants, il a démontré qu'il avait le flair en reprenant un ballon renvoyé par le portier nigérien. Il a été également très appliqué dans ses centres.

Les deux ballons qu'il a envoyés à Max Gradel, en première période et à Wilfried Kanon à la 60e sont des modèles à enseigner dans les écoles de football. Même s'il n'a pas eu grand-chose à faire sur le plan défensif, il a sauvé les Éléphants de la réduction du score en enlevant dans les pieds d'un attaquant nigérien une balle de but après une perte de ballon dans l'entre-jeu par Sangaré Ibrahim.

Aurier avait à son avantage dans cette rencontre, une superbe condition physique qui lui a permis d'aller et de revenir aisément entre la défense et l'attaque. Au-delà de la prestation de Serge Aurier, c'est toute la ligne défensive des Éléphants, avec Willy Boly et Eric Bailly dans l'axe centrale et Wilfried Kanon sur le côté gauche, qu'il faut féliciter.

Dans le milieu de terrain, Franck Kessié a été égal à lui-même. Après un début de match un peu tatillon, Sangaré Ibrahim s'est ressaisi en seconde période. Avant sa sortie, Fousseny Coulibaly qui fêtait sa première titularisation a joué juste.

En attaque, Max Gradel a été le plus percutant. Pépé a montré de la volonté mais a manqué de réussite, tout comme Jonathan Kodjia qui a eu du mal à se défaire du marquage de la défense nigérienne.