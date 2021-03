Cote d'Ivoire: Présidence de l'Assemblée nationale - Amadou Soumahoro toujours bon pour le poste

Les députés fraîchement élus doivent élire mardi prochain celui d'entre eux qui présidera aux destinées de l'hémicycle.

Amadou Soumahoro sera-t-il reconduit ou non ? Alors que s'ouvre la nouvelle législature, le jeudi 1er avril prochain, la question taraude plus d'un député. En effet, le 30 mars, la désormais chambre basse renouvellera sa confiance ou non à son président sortant. Ce sera à l'occasion de la séance dite inaugurale qui se tiendra à 10 heures à l'hémicycle.

Ces toutes premières retrouvailles seront exclusivement consacrées à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et les candidats sont invités à déclarer leurs intentions au plus tard le lundi 29 mars à 16 h 30 minutes.

Amadou Soumahoro, président sortant, a bien, lui, l'intention de se maintenir au perchoir. Du moins, si l'on en croit certaines indiscrétions. Et selon ces confidences, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a des chances de convaincre la majorité présidentielle, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), sa formation politique.

Mathématiquement, l'élection du président sortant ne sera qu'une formalité, si le candidat est adoubé par le Rhdp qui dispose de 136 députés sur les 250 déclarés définitivement élus par le Conseil constitutionnel, jeudi dernier. Il est prévu un scrutin partiel dans les 6 prochains jours pour les 6 circonscriptions à combler.

Avec ou sans les sièges remis en compétition, les députés de la majorité dépassent largement la moitié des travées de l'hémicycle.

Alors, Amadou Soumahoro continuera-t-il ou pas ? Il appartiendra à sa formation politique de le juger bon ou non pour le poste. Le président sortant qui a deux mandats à son compteur législatif et qui entame le troisième est tout sauf un novice.

A la barre de la chambre basse depuis le 7 mars 2019, il a su tenir le navire parlementaire par temps de marées basses et par temps de marées hautes. Dans son sérail politique, c'est aussi un timonier. Ancien ministre à plusieurs reprises, Amadou Soumahoro est membre du Conseil politique du Rhdp. Membre fondateur du Rassemblement des Républicains (Rdr), dont il fut le secrétaire général par intérim, le natif de Séguéla comme l'ex-Premier ministre défunt Hamed Bakayoko, a su se forger un capital-confiance auprès des militants grâce à son parcours de combattant.

D'abord au Rdr, ensuite au Rhdp. Le Rdr, son parti d'alors, ayant boycotté les législatives de 2000, Amadou Soumahoro sera élu dans la circonscription électorale de Bobi-Diarrabana et Séguéla sous-préfecture, dès la fin de la crise, en 2011.

De 2011 à 2018, il préside le groupe parlementaire de son parti, à l'époque, le Rdr. Le 7 mars 2019, sa loyauté, son engagement et sa fidélité dans le parti ouvrent la porte de la présidence de l'Assemblée nationale à ce militant de la première heure. Amadou Soumahoro a à son actif d'avoir conduit avec succès l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) qui a eu lieu à Abidjan en Juillet 2019. Il bénéficia là, aussi, de la confiance de ses pairs francophones qui l'ont porté à la tête de l'Apf.

Amadou Soumahoro entre ainsi dans l'histoire comme le deuxième ivoirien à présider cette Institution internationale, après Philippe Grégoire Yacé de 1979 à 1982. L'Apf, rappelons-le, a pour mission d'inciter ses membres à prendre des mesures législatives dont les projets de loi-cadre.

Le but est de participer à la construction d'un monde francophone plus juste et à visage humain, tout en servant de courroie de transmission entre les gouvernements et les peuples.

Notons qu'Amadou Soumahoro est Commandeur de l'Ordre National et Grand-croix de l'Ordre de la Pléiade et Ambassadeur de la paix.