Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - Le gouvernement prend de nouvelles mesures pour juguler la maladie

Le Conseil national de la sécurité (Cns), réuni le 26 mars, sous la présidence du Chef de l'État, au Palais de la Présidence, a arrêté de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ainsi, après analyse de la situation, le Cns a décidé de prolonger l'État d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin, puis «d'élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus».

Dans un communiqué lu par Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du Président Alassane Ouattara et SG du Cns, il a été également décidé de «procéder à la décentralisation de la campagne de vaccination», poursuit la note. Qui précise que «le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sur la base du rapport du comité de veille de la Covid-19 et des conclusions de l'Oms, a indiqué que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques ».

Pour maintenir le cap dans la lutte contre la pandémie, le Conseil national de la sécurité a annoncé, en outre, d'autres dispositions, dont la poursuite et l'intensification de la sensibilisation, «en vue du strict respect des mesures barrières».

Pour l'État de Côte d'Ivoire, tout doit être mis en œuvre pour briser la chaîne de transmission. Raison pour laquelle, le Cns demande aux populations ivoiriennes, un strict respect des mesures barrières. Il invite, en outre, les personnes cibles à se faire vacciner.

La réunion du Cns, vendredi, a été aussi l'occasion pour le Chef de l'État, Alassane Ouattara, et les membres de cette structure de passer au peigne fin la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. A ce propos, Fidèle Sarassoro a indiqué que le ministre de la Santé de de l'Hygiène publique a fait un point sur la situation sanitaire relatif à la Covid-19.

Un million de doses d'ici la fin du 1er semestre

Ainsi, à la date du jeudi 25 mars 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait plus de 40 000 cas confirmés et 289 décès. «Le nombre de cas actifs est aujourd'hui de 4 048», a déploré le directeur de cabinet du Chef de l'État, assurant que «ces résultats sont parmi les meilleurs dans le monde». Il n'a pas manqué de souligner le fait que le ministre Aka Aouélé a toutefois fait observer une «flambée du nombre de cas positifs depuis janvier 2021».

Ainsi, selon le Cns, «entre février et mars 2021, le nombre moyen de cas positifs a plus que doublé, passant de 156 à 360. Le nombre total de décès a également fortement augmenté, passant de 5 en décembre 2020 à 35 en février 2021 et 36 au cours des 3 premières semaines de mars».

En guise d'explication, le communiqué du Cns indique que cette situation est consécutive «essentiellement au non-respect des mesures barrières observé dans la population depuis le mois de décembre 2020, lors des fêtes de fin d'année et l'apparition d'une forme du virus plus transmissible et plus virulente».

En ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point, en informant le Cns de ce que «la Côte d'Ivoire a reçu 554 000 doses du vaccin AstraZeneca dont 504 000 doses de l'initiative Covax, coordonnée par l'Oms) et 50 000 doses dans le cadre de l'amitié ivoiro-indienne».

En outre, il a relevé que depuis le démarrage de la vaccination (1er mars 2021), ce sont près de 30 000 personnes qui ont été vaccinées. Par ailleurs, d'ici la fin du 1er semestre, la Côte d'Ivoire doit recevoir au total « près d'un million de doses à travers l'initiative Covax ».

Au cours de la rencontre d'hier, le Cns s'est aussi penché sur la situation sécuritaire du pays, au cours des mois de février et mars 2021. «A la suite de la présentation de l'analyse de la situation sécuritaire, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note que les élections législatives du samedi 6 mars 2021 se sont déroulées dans un climat apaisé, sur l'ensemble du territoire, grâce au dispositif sécuritaire mis en place par les Forces de défense et de sécurité.

Il ressort également de cette présentation, une nette amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire», se réjouit le Conseil national de sécurité.