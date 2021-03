Sénégal: Vent de dégel après les manifestations à Dakar - 19 présumés manifestants et 2 étudiants en liberté provisoire

Le vent de dégel, pour un apaisement du climat politico-social, continue de souffler sur le Sénégal. Après la libération du leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, suivi de l'activiste Guy Marius Sagna et compagnie et de responsables politiques notamment du parti des «Patriotes» en milieu de semaine, place aux manifestants arrêtés dans le cadre des violences du 3 au 8 mars 2021.

Selon Libération online, les 19 présumés manifestants et les 2 étudiants ont obtenu tous une liberté provisoire, hier vendredi. Il s'agit de Amadou Sow (coordonnateur de Frapp Ucad) et Amadou Oury Barry (coordonnateur de Frapp Koumpentoum/Koungheul) qui ont été élargis, sous condition. Ce, en même temps que Mouhamed Naby Ndoye, Noah Sambou, Mamadou Sarr, Ousseynou Dia, Mor Niang, Pape Malick Seck, Ousmane Diop, Omar Diouf, Abdoulaye Diène, Abdoulaye Faye, Amadou Der, Edouard Diatta, Ahmeth Sané, Mohamed Thiam, Modou Konté, Diomaye Diafatté, Sékou Ndour, Wando Cissé et Laba Touré.

Joint par Emedia, leur avocat, Me Babacar Ndiaye, a confirmé qu'ils ont bénéficié d'une liberté provisoire hier, ce vendredi, 26 mars. La robe noire a annoncé, par ailleurs, le transfert d'autres détenus, à Dakar. Toutefois, d'autres manifestants restent dans les liens de la détention notamment à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Diourbel. Ils seraient au nombre de 22.

Avant ces 19 jeunes, en plus de Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, deux des cadres de Pastef, à savoir l'administrateur du parti, Birame Soulèye Diop et le coordonnateur de Pastef Dakar, Abass Fall, ont recouvré la liberté dans le cadre de ce vent de décrispation qui souffle depuis la mise sous contrôle judiciaire de l'opposant politique Ousmane Sonko. Il y a aussi Assane Diouf et Clédor Sène.