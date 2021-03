Sénégal: Eliminatoires CAN 2021 / Congo-Sénégal (5ème journée) - Les «Lions» n'ont pas rugi face aux Diables rouges

Le Sénégal et le Congo se sont quittés hier, vendredi 26 sur un match nul et vierge (0-0) à l'occasion de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021. L'équipe du Sénégal n'a pas brillé face aux Diables Rouges mais elle est assurée de terminer à la première place du groupe I. Quant aux Congolais, ils vont chercher leur ticket pour la qualification face à Bissau mardi face à la Guinée-Bissau qui a battu l'eSwatini (1-3).

Pas de grand chelem pour Aliou Cissé et les Lions. L'exploit de 2017 où Sadio Mané et sa bande avaient réussi un 6/6 parfait et inédit au Sénégal ne va pas se reproduire pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Un pétard mouillé ! Voilà ce qu'on pourrait qualifier la rencontre d'hier, vendredi 26 mars entre le Congo et le Sénégal. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0) à l'occasion de cette 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun.

La bande à Sadio Mané a même réalisé l'un des pires matches jusque-là joués dans ce groupe (I). Une première période en tout cas très molle des deux côtés mises à part quelques situations comme ce coup franc mal négocié par les Congolais à la 7ème minute suite à un mauvais renvoi de la balle par Cheikhou Kouyaté. Dans un 3-5-2, le Sénégal n'a pas eu beaucoup de solutions mises à part quelques tentatives du jeune Pape Matar Sarr qui a essayé d'apporter de l'animation vers l'avant. Mais les Lions ont quand même eu quelques occasions à l'image de cette frappe de Sadio Mané à la 28 min qui touche la transversale du gardien Christoffer Mafoumbi.

Une première réussie pour Abdoul Diallo

A la reprise, les Sénégalais deviennent de plus en plus pressants pour essayer de faire la différence, mais butent à chaque fois sur des «Diables Rouges» très bien regroupés. Les hommes de Barthelemy Ngatsono n'ont pas eux aussi réussi grand-chose offensivement car, le bloc sénégalais était bien solide avec un excellent Abdou Diallo qui lui, a réussi son premier test. Le défenseur parisien a été très fort sur son côté gauche et a stoppé nette la star Congolaise Thievy Bifouma. A la 64ème minute, sur une passe de BalloTouré, Sadio Mané obtient encore une balle de but, mais rate le cadre et voit le ballon s'envoler dans le ciel brazzavillois.

Les entrées à la 66ème minute de Famara Diédhiou à la pace d'un Keita Baldé, transparent, puis à la 79ème minute d'Abdallah Sima qui prend la place de Pape Matar Sarr, n'ont pas eu d'effets spectaculaires. La dernière occasion du Sénégal vient du défenseur Abdoulaye Seck suite à un corner et qui place sa tête qui passe au côté gauche des buts congolais.

Une «finale» ce mardi à Bissau

Malgré ce nul, le Sénégal est assuré de finir premier de son groupe avec 13 points. Quant à l'équipe congolaise, elle est deuxième avec 8 points et garde son destin en main pour une éventuelle qualification à la CAN. Mais il faudra battre mardi prochain à Bissau, la Guinée-Bissau vainqueur de l'Eswatini (3-1) et qui n'a pas encore dit son dernier mot.

RESULTATS (5ÈME JOURNEE ELIMINATOIRES CAN 2022)

VENDREDI 26 MARS 2021

Eswatini-Guinée-Bissau : (1-3)

Congo-Sénégal : (0-0)