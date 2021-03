Sénégal: Aliou Cissé, coach des «Lions» - «Je crois sincèrement au 3-5-2»

«Tout d'abord l'objectif qu's'on était fixé malgré qu'on était qualifié, était de faire 6/6. Ce sont des objectifs que j'avais demandés à nos joueurs. Qu'on s'était fixé à l'intérieur de la Tanière comme on l'avait fait en 2017. En 2017, on avait fait six matches, six victoires et l'objectif pour nous, c'était ça. Malheureusement, on ne pourra pas refaire la même performance que 2017. A défaut de faire du 6/6, on va essayer de faire du 6/5. Ces genres de matches doivent nous permettre de changer notre stratégie. On y est réfléchi depuis le mois de novembre. Je crois sincèrement à ce système. C'est la deuxième fois qu'on joue ce système parce qu'on l'avait essayé il y a trois, quatre ans juste avant la coupe du monde. Je pense qu'on a le potentiel et des joueurs pour jouer comme ça. On a de très bons défenseurs centraux, on a de très bons attaquants et l'autre raison qui fait que nous avons voulu jouer comme ça, est que depuis le mois de décembre avec la blessure de Moussa Wagué, Sabaly qui était blessé sur le côté gauche. Avec ces absences, on s'est dits que peut-être jouer à trois et avoir des pistons dans les couloirs, ce serait pas mal».

Besoin de réponses

«Tous les matches ont un enjeu. Il n'y a pas de matches sans enjeu en équipe nationale du Sénégal. Il faut comprendre que le niveau international est différent des autres niveaux. Une équipe nationale est différente d'un club. Aujourd'hui, on aurait pu tomber sur le Cameroun dans la situation où l'on est, je vous garantis que j'aurais essayé. On a voulu le mettre en place et on l'a fait et j'espère qu'on va continuer à le faire aussi contre l'eSwatini parce qu'on a besoin de réponses sur cette stratégie, sur ce schéma tactique».

«Je suis satisfait de l'implication» des joueurs

«Je suis satisfait de leur implication. Maintenant, comme je vous l'ai dit ce sont de jeunes joueurs. Il y a aussi de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Sur la composition de l'équipe, il y a pratiquement la moitié qui n'avait jamais joué pour l'équipe nationale du Sénégal ou bien qu'ils ne sont pas titulaires. Tant mieux. Cela prouve le réservoir que le Sénégal a et que d'autres garçons, quand ils viennent pour renforcer l'équipe il faut les mettre en valeur. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir jouer. L'équipe nationale n'est pas fermée, l'équipe nationale, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir depuis trois, quatre ans. L'équipe est en train d'évoluer, il y a des jeunes garçons qui sont en train de prouver en club comme Pape Matar Sarr. Des garçons qui ont énormément de qualités, qui sont venus renforcer comme Ballo Touré, Abdou Diallo, Nampalys Mendy. Tous ces garçons aujourd'hui découvraient les réalités du football africain. En tout cas, c'est de bons augures. Il faut continuer à travailler, à s'adapter. Je tenais vraiment à les féliciter, à les encourager. Féliciter le capitaine à l'absence de Koulibaly, Gana Guèye a su donner le tempo du match. Il a été un bon exemple comme tous les entraineurs aiment. Il est vraiment à 100%. Je tiens à le féliciter et à féliciter toute l'équipe».

«Il n'y a pas de déception»

«Il n'y a pas déception. Cette équipe jouait sa survie. Croyez-moi elle (Congo) n'allait pas croiser les bras pour que le Sénégal lui marche dessus. Mais malgré ça, ce que je peux regretter, ce sont les opportunités qu'on a eues avec Sadio Mané (une balle sur la barre transversale). Il aurait pu marquer la première occasion en première période. Malheureusement pour lui, il a tapé sur la barre. En deuxième période il a eu aussi une deuxième opportunité pour mettre le but mais ça n'a pas été le cas. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous. Maintenant il faut continuer à s'améliorer».