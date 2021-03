Sénégal: Promotion de l'emploi de jeunes et développement de Podor - La Cojer départementale prône l'érection de domaines communautaires

Dans la foulée de la sortie du président de la République, Macky Sall, qui a annoncé sa volonté de redimensionner les politiques d'emploi des jeunes au Sénégal, la Cojer de Podor a tenu un point de presse pour faire part de sa disponibilité à collaborer avec Moussa Sow, leur coordonnateur national, pour faciliter un développement harmonieux de Podor.

« Nous magnifions l'excellent travail que le président Macky sall est en train de produire dans le département de Podor surtout dans le cadre de l'équité sociale et territoriale. A travers bon nombre de programmes, les populations ont vu des améliorations dans leurs conditions de vie », a dit à l'occasion Pape Niasse, coordonnateur Cojer du département de Podor.

Et de solliciter dans la foulée plus de soutien au président de la République tout en se disant tendre la main pour continuer de collaborer avec Moussa Sow, coordonnateur national de la Cojer. « Nous appelons nos autres camarades de parti à soutenir Moussa Sow et à enterrer certaines considérations partisanes et personnelles qui sont des nature antirépublicaine et nous invitons les autorités à asseoir en permanence une accessibilité, écoute et prise en charge optimale des aspirations des populations».

Qui plus est, les jeunes républicains de Podor ont tenu à réclamer la mise en place de domaines agricoles dans leur localité. « Vu les potentialités agricoles timidement exploitées, faute de moyens suffisants pour les réaliser et d'investissements structurants et rentables, nous réclamons la mise en place des domaines agricoles intégrés modernes dans toutes les communes du département de Podor. Ce problème va résoudre le taux de chômage, l'immigration clandestine etc.», a dit la Cojer du département de Podor.