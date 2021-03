Sénégal: Libération des otages politiques, assistance aux victimes des manifestations, report des locales... - Le M2d clashe le pouvoir en place

Le Mouvement pour la défense de la démocratie a tenu une conférence de presse hier au siège de Pastef, à Dakar. Faisant l'état de la situation née de la crise politico-judiciaire et des émeutes y afférentes, le M2D a tenu à remercier les autorités religieuses, à l'instar du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, pour les efforts fournis pour faire revenir la paix. Sur ce, le mouvement a dit qu'il compte se soumettre à toutes les exigences du khalife, mais il a tenu à fustiger l'attitude du pouvoir qui ignore royalement ces exigences.

«Les partisans du président Macky Sall n'ont aucune révérence envers le Khalife. Soit ils considèrent l'appel à l'apaisement lancé par leur chef le 08 Mars 2021 comme de l'hypocrisie ou alors ils ne lui vouent plus aucun respect dès lors qu'ils s'en détachent avec défiance » a déclaré Mme Yacine Fall au nom du M2D.

C'est dans ce sillage que le M2D a tenu à fustiger le report des élections locales pour juin 2022 et qu'il exige que sa tenue soit en 2021 sous le contrôle des autorités religieuses : « En décidant unilatéralement d'organiser les élections en 2022, au moment où le M2D a formulé des exigences claires pour la tenue de ces élections en 2021, et que des échanges devraient se faire sous le contrôle du Khalife Serigne Mountakha, Macky Sall montre encore une fois qu'il n'en fait qu'à sa tête et veut jouer à la ruse ».

Pour autant, le M2D dit rejeter fermement « toute manœuvre consistant à amener ces élections à l'année prochaine et invite les acteurs impliqués dans le processus électoral à mener l'audit du fichier et l'évaluation du processus de manière à tenir l'élection en 2021».

Parlant de la libération revendiquée des otages politiques, « Le M2D informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à Diourbel, le juge Mbow refuse de libérer les 22 otages politiques, faisant valoir des états d'âme relatifs au fait que les jeunes auraient saccagé le tribunal».

Le M2D n'a pas manqué enfin de revenir sur tous les efforts consentis auprès des victimes lors des manifestations. Entre engagement des procédures judiciaires à travers des avocats, assistance aux familles, achat de médicaments, prise en charge totale des blessés dans les hôpitaux, le M2D dit essayer autant que possible d'aider et d'apaiser la douleur des victimes. «Le M2D informe le peuple sénégalais que ses membres, qui ont été aux côtés des familles des martyrs et des blessés depuis le début des événements, ont déjà mobilisé et distribué plus de 46.381.000 F CFA ».

Avec tous ces efforts que le mouvement est en train de faire et avec l'appui du Khalife général des Mourides, le M2D compte lancer à compter de ce 27 Mars 2021, une campagne nationale et internationale de collecte de fonds dénommée « Ndampayu Askan Wi » autrement dit « Subvention du peuple » après les dures épreuves vécues, lors des manifestations dans l'étendue du territoire sénégalais.

ABDOULAYE BARRY (STAGIAIRE)