Sénégal: Limogeage ou affectation de la directrice du Cap Manuel - L'administration pénitentiaire s'explique

Du nouveau sur les soubassements du départ la Directrice de la prison du Cap Manuel, Khadidiatou Ndiouck Faye. Alors que l'activiste Guy Marius Sagna révélait déjà, la veille jeudi, que Khadidiatou Ndiouck Faye a été relevée de ses fonctions suite à leur grève de la faim pour dénoncer les mauvaises conditions de détentions, l'Administration pénitentiaire parle d'affectation normale, dans le cadre d'un mouvement général concernant plusieurs autres directeurs, en date du 12 mars 2021.

«L'affectation de la Directrice de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) du Cap Manuel, en date du 12 mars 2020, n'a rien à voir avec les raisons évoquées dans la presse.» C'est l'Administration pénitentiaire qui apporte ainsi des précisions par rapport l'information selon laquelle Khadidiatou Ndiouck Faye a été relevée à cause d'une mauvaise gestion de la MAC du Cap Manuel, relayée par des médias. Mieux, dans un communiqué, l'Administration pénitentiaire explique que Khadidiatou Ndiouck Faye n'a pas été limogée. «Cette mutation intervient en même temps que celle des Directeurs (Thiès, Diourbel, Mbour, Dagana et Podor). Il s'agit bien d'un mouvement général concernant les Directeurs, après celui des Inspecteurs en date du 24 février 2024», précise-t-on dans le document. Suffisant pour que l'Administration pénitentiaire en appelle au «respect de l'institution et de son personnel dans le traitement de l'information qui doit être vérifiée».

Sortie de Guy Marius à l'origine de la polémique sur ce départ

En conférence de presse, le jeudi 25 mars 2021, l'activiste Guy Marius Sagna, coordonnateur de Frapp/France dégage, qui venait de bénéficier d'une liberté provisoire après un mois de détention préventive, a révélé que la Directrice de la MAC du Cap Manuel, Khadidiatou Ndiouck Faye, a été relevée de ses fonctions, suite à leur grève de la faim pour dénoncer les mauvaises conditions de détentions. Non sans s'attarder sur ce qu'il qualifie de «business» dans le dos des détenus et de gestion opaque du régisseur du système des cantines, des surfacturations sur les marchandises et du prix exorbitant du téléphone. «C'est une directrice de la maison des esclaves... L'unité du téléphone était vendue aux détenus à 100 F CFA. Les marchandises de la boutique du Cap Manuel étaient surfacturées. Une omelette avec un seul œuf dans un pain qui ne coûterait pas 50 F CFA était vendue à 400 F CFA, un pack d'eau d'un litre vendu à 3000 F CFA. J'ai demandé à la Directrice de la prison du Cap Manuel de réduire le prix du téléphone, les prix de la boutique, d'arrêter les fouilles intégrales consistant à dénuder complètement les prisonniers», a dit Guy Marius Sagna.

Et l'activiste d'ajouter, sur les traitements dégradants : «avant de faire la grève de la faim, j'ai adressé une correspondance à la Directrice de la prison pour lui dire : "ces prix sont inacceptables. Voyez ce que vous pouvez faire pour les chambres 1, 2 et 3 du Cap Manuel qui sont surpeuplées... Voyez ce que vous pouvez faire pour éviter la fouille intégrale consistant à dénuder totalement le prisonnier". Au terme de notre conversation, dans son bureau, au moment de sortir, elle m'a lancé un "va te faire foutre"... ».

Guy Marius Sagna, revenant sur l'intervention du Directeur de l'Administration pénitentiaire, fera savoir que le colonel Bocandé «m'a supplié d'arrêter la grève de la faim. Il a pris des mesures pour que le tarif du téléphone passe de 100 F CFA à 60 F CFA l'unité, et que les marchandises de la boutique de la prison du Cap Manuel soient vendues au même prix qu'à l'extérieur des prisons».