Sénégal: Incitation à la débauche et proxénétisme - Fortunes diverses pour les mises en cause

Lors d'une surveillance sur le net, la brigade des mœurs a découvert des écrits et des images contraires aux bonnes mœurs.

Les enquêteurs ont alors appelé sur les deux numéros qui s'affichaient sur les annonces et sont tombés sur L. Diagne et M. N. Faye. Après marchandage, l'un d'eux a pris rendez-vous avec L. Diagne pour une passe arrêtée à 10.000 FCfa. C'est dans ces circonstances que L. Dione, M. N. Faye et L. Diagne ont été interpellées et placées sous mandat de dépôt le 24 mars dernier.

La perquisition de l'appartement loué par les mises en cause a permis de découvrir 250 paquets de préservatifs et du lubrifiant. Interrogées, les dames sont passées aux aveux. Jugées, hier, au tribunal des flagrants délits pour diffusion d'images à caractère pornographique ou contraires aux bonnes mœurs, incitation à la débauche pour toutes et proxénétisme contre la première, elles ont maintenu leurs déclarations.

Propriétaire de l'appartement, L. Dione a avoué avoir recruté et hébergé L. Diagne qu'elle rémunérait à hauteur de 30% par passe. Les 70 % lui revenaient, et à charge à elle de payer la location de l'appartement et la prise en charge des filles. M. N. Faye a souligné qu'elle ignorait l'interdiction de la diffusion des images à caractère pornographique. L. Diagne a, quant à elle, indiqué que c'est L. Dione qui l'avait recrutée pour ce travail.

Pour le Procureur de la République, les faits sont constants à l'égard de L. Dione et M. N. Faye. Selon lui, la première profitait de la naïveté de L. Diagne pour l'«exploiter» moyennant une contrepartie financière. Ce qui est aussi dangereux, à ses yeux, c'est que «des mineurs peuvent être attirés par cette pratique à cause de leur annonce via le net». Il a alors requis la relaxe pour L. Diagne. Par contre, le maître des poursuites a demandé deux ans dont un an ferme contre L. Dione, et deux ans dont deux mois ferme à l'endroit de M. N. Faye.

De son côté, la défense a plaidé la clémence du tribunal à l'endroit des prévenues qui se sont amendées à la barre. Dans son délibéré, la juridiction a déclaré L. Dione et M. N. Faye coupables des faits et les a condamnées respectivement à deux ans dont trois mois ferme et deux ans dont un mois ferme. L. Diagne a été, quant à elle, relaxée. S. Diam SY