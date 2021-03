Angola: Le pays suit les modèles d'Anvers et de Dubaï pour la Bourse de diamants

Luanda — Le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, a contracté un consultant, qui a déjà passé par l'Anvers (Belgique) et Dubaï (Emirat Arabes Unis), pour qu'il vienne apporter son aide à la création de Bourse de diamants de l'Angola, dont l'achèvement est prévu pour 2022.

Selon le titulaire de ce portefeuille, Diamantino Azevedo, il s'agit d'un expert étranger, qui a été président de la Bourse de Diamant en Anvers (Royaume de Belgique) et il a contribué à la création de la Bourse de Dubaï.

S'exprimant à la presse, en marge du Forum sur "Les opportunités d'affaires dans les secteurs du pétrole, du gaz et des ressources minérales", Diamantino Azevedo, a garanti au corps diplomatique la création des conditions pour que la Bourse soit compétitive.

Un groupe de travail a déjà été mis en place, et à cet effet, nous avons besoin de ce consultant à cause de sa grande expérience dans la création de Bourse de Diamants, a souligné le responsable.

Dans son discours, le dirigeant a informé que le spécialiste avec ceux d'Endiama, SODIAM et de son portefeuille, sont en train de travailler pour la création de la Bourse, qui va démarrer à titre expérimental en 2022.

La création d'une Bourse de valeurs ne se fait pas seulement sur base de décrets, mais aussi en tenant compte de toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit compétitive, justifiant ainsi l'existence de plusieurs bourses de diamants dans le monde, dont la plupart d'entre elles avec une organisation et des facteurs de très haute compétitivité.

Si nous voulons créer la Bourse, nous devons tenir compte de tous ces facteurs et disposer des instruments nécessaires pour une Bourse et augmenter le niveau de qualité et d'efficacité, a-t-il renchéri.

En septembre 2019, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, a visité Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), où opère la Bourse de diamants de cette ville, créée en 2002.

Au cours de cette visite, le ministre a tenu des entretiens avec les membres du Conseil d'administration de cette institution, dans le but d'étudier le modèle à mettre en œuvre en Angola dans le processus de la réforme du sous-secteur de ressources minérales solides.

Voilà ce qui a motivé la transformation de la SODIAM en Bourse de diamants, avec l'agrandissement de Ferrangol E.P, transformant ses actifs en Agence nationale des ressources minérales, ainsi que la privatisation partielle, en Bourse de valeurs, de Endiama E.P.

Lors d'une visite officielle en Belgique, en juin 2018, le président de la République, João Lourenço, a visité les installations où opère la Bourse du diamant d'Anvers.

L'Angola est le quatrième plus grand producteur mondial de diamants, avec une production annuelle moyenne de près de neuf millions de carats jusqu'en 2019.

En 2019, le pays a contribué sur le marché mondial avec 7% en carats de diamants et 9% en valeurs, ce qui a placé le pays, dans le classement mondial, parmi cinq premières nations concernant la production et quatrième en valeurs.

La prévision en 2020, est passée à dix millions de carats, mais à cause de la pandémie de Covid-19, les niveaux de la production ont baissé à moins de six millions de carats.

Pour l'année 2021, on prévoit une production d'environ 11 millions de carats, et 14 millions de carats pour 2022, avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et l'exploration de nouveaux champs.

Selon le titulaire de ce portefeuille, Diamantino Azevedo, il s'agit d'un expert étranger, qui a été président de la Bourse de Diamant en Anvers (Royaume de Belgique) et il a contribué à la création de la Bourse de Dubaï.

S'exprimant à la presse, en marge du Forum sur "Les opportunités d'affaires dans les secteurs du pétrole, du gaz et des ressources minérales", Diamantino Azevedo, a garanti au corps diplomatique la création des conditions pour que la Bourse soit compétitive.

Un groupe de travail a déjà été mis en place, et à cet effet, nous avons besoin de ce consultant à cause de sa grande expérience dans la création de Bourse de Diamants, a souligné le responsable.

Dans son discours, le dirigeant a informé que le spécialiste avec ceux d'Endiama, SODIAM et de son portefeuille, sont en train de travailler pour la création de la Bourse, qui va démarrer à titre expérimental en 2022.

La création d'une Bourse de valeurs ne se fait pas seulement sur base de décrets, mais aussi en tenant compte de toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit compétitive, justifiant ainsi l'existence de plusieurs bourses de diamants dans le monde, dont la plupart d'entre elles avec une organisation et des facteurs de très haute compétitivité.

Si nous voulons créer la Bourse, nous devons tenir compte de tous ces facteurs et disposer des instruments nécessaires pour une Bourse et augmenter le niveau de qualité et d'efficacité, a-t-il renchéri.

En septembre 2019, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, a visité Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), où opère la Bourse de diamants de cette ville, créée en 2002.

Au cours de cette visite, le ministre a tenu des entretiens avec les membres du Conseil d'administration de cette institution, dans le but d'étudier le modèle à mettre en œuvre en Angola dans le processus de la réforme du sous-secteur de ressources minérales solides.

Voilà ce qui a motivé la transformation de la SODIAM en Bourse de diamants, avec l'agrandissement de Ferrangol E.P, transformant ses actifs en Agence nationale des ressources minérales, ainsi que la privatisation partielle, en Bourse de valeurs, de Endiama E.P.

Lors d'une visite officielle en Belgique, en juin 2018, le président de la République, João Lourenço, a visité les installations où opère la Bourse du diamant d'Anvers.

L'Angola est le quatrième plus grand producteur mondial de diamants, avec une production annuelle moyenne de près de neuf millions de carats jusqu'en 2019.

En 2019, le pays a contribué sur le marché mondial avec 7% en carats de diamants et 9% en valeurs, ce qui a placé le pays, dans le classement mondial, parmi cinq premières nations concernant la production et quatrième en valeurs.

La prévision en 2020, est passée à dix millions de carats, mais à cause de la pandémie de Covid-19, les niveaux de la production ont baissé à moins de six millions de carats.

Pour l'année 2021, on prévoit une production d'environ 11 millions de carats, et 14 millions de carats pour 2022, avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et l'exploration de nouveaux champs.