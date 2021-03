Bénin/Nigeria: Elim CAN 2021 - Bénin - Stéphane Sessegnon titulaire face au Nigéria?

L'incertitude demeure quant à la participation de Stéphane Sessegnon au match Bénin-Nigeria, samedi en éliminatoires de la prochaine CAN.

Le Bénin et le Nigeria se donnent rendez-vous cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à la faveur de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Battus au match aller, les Ecureuils du Bénin (7 points+1) auront à cœur de prendre leur revanche sur les Super Eagles du Nigeria (8 points+3) pour arracher leur billet pour le Cameroun.

En regroupement depuis lundi dernier à Cotonou, Stéphane Sèssègnon et ses coéquipiers ont effectué leur dernière séance d'entrainement grand public, jeudi 25 mars, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Michel Dussuyer, sélectionneur des Ecureuils, compte sur les forces individuelles et collectives de ses poulains avant ce derby qui s'annonce alléchant entre les deux voisins. Le sélectionneur, Michel Dussuyer, a rappelé le capitaine des Ecureuils pour, a-t-il dit, motiver le groupe et le pousser à la victoire.

Nous savons tous que l'ancien joueur du Paris Saint Germain est sans club depuis plusieurs mois mais il pourrait surprendre plus d'un en se trouvant une place dans les choix du coach. Pour Football365 Afrique, l'entraîneur des gardiens de but des Ecureuils, Jonas Bidé, éclaire la présence de Sessegnon dans le groupe. « Il joue un grand rôle mais seulement que comme actuellement il n'a pas de club, le coach principal a eu un peu de réticence à le convoquer dans la liste des 23. Mais vous le savez, un joueur, même sans club, est toujours actif ; Stéphane s'entraîne avec le groupe et on verra la suite. »