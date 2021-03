Cote d'Ivoire: Forum africain de la presse économique et financiѐre à Abidjan - Le rendez-vous du journalisme de développement

Permettre aux entreprises de presse de l'Afrique de produire des informations économiques et financières utiles à nos États et à nos populations. C'est le pressant appel lancé lors de l'ouverture, jeudi, à Abidjan, de la première édition du Forum africain de la presse économique et financière initié par le journaliste Michel Russel Lohoré.

La première édition du Forum africain de la presse économique et financière (Fapef) s'est ouverte le jeudi 25 mars dans la capitale ivoirienne. Une occasion pour les professionnels de l'information spécialisée sur ces questions de plancher sur le thème : « Le journalisme économique et financier au service du développement ». Les organisateurs partent du constat que l'Afrique est désormais perçue par les multinationales et les principaux investisseurs comme une opportunité, un terreau fertile pour les opportunités entrepreneuriales. Il n'est plus rare, selon eux, que les meilleurs magazines économiques du monde consacrent leurs pages au potentiel économique des pays africains et aux entrepreneurs à la mode.

Cependant, ils notent que la presse économique et financière occupe une place « dérisoire » sur le continent. Ahmed Azirar, Professeur d'Économie et de Commerce international, par ailleurs Coordonnateur de l'Association marocaine d'intelligence économique, estime que l'information économique et financière est devenue le premier facteur de production. « C'est une donnée rare qui crée de la valeur ajoutée. C'est la force motrice de la croissance économique à laquelle aspirent nos États », affirme-t-il.

Il juge inacceptable que nous soyons informés par la presse étrangère sur des questions relevant de la situation de nos économies. « L'information doit provenir de nous-mêmes », préconise M. Azirar.

Pour inverser la tendance, le spécialiste appelle à miser sur une approche d'échanges de données informationnelles à travers un cadre de partenariat. Il faut aussi, selon lui, disposer d'entreprises de presse « fortes, bien gérées et capables de produire, en temps réel, des actualités de qualité » et les journalistes doivent impérativement « se former ».

De son côté, le Directeur de publication de Financial Afrik, Adama Wade, relève le poids de l'information économique et financière dans les décisions des agents économiques (État, entreprises, ménages... ) « Les agents économiques sont à l'affut des données de la presse pour se décider. Les informations financières jouent un rôle déterminant dans la qualité de la signature des États sur les marchés financiers. Les investisseurs acceptent d'accorder des capitaux aux États sur la base des informations dont ils disposent à travers la presse. C'est pourquoi il est important d'accorder une attention particulière à la qualité de la production », relève M. Wade.

Il note la place des informations économiques et financières sur le coût du crédit sur les marchés financiers. En effet, il explique comment les décisions des investisseurs sont, en partie, tributaires des évènements traités par la presse dans les États emprunteurs.

Pour la Rédactrice en chef adjointe de la plateforme « La Tribune Afrique », Ristel Tchounand, la mère des batailles réside dans la formation.