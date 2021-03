Sénégal: Une bibliothèque dédiée aux femmes pour asseoir leur leadership

Dakar — L'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités (ASFDU) a lancé, vendredi, une bibliothèque dédiée exclusivement à la documentation sur les femmes, afin de contribuer à renforcer leur leadership, a appris l'APS de ses membres.

"Cette bibliothèque a quelque chose de spéciale, elle est dédiée aux femmes. C'est un centre unique de documentation sur les femmes où vous trouverez des ouvrages dans tous les domaines, de la santé à la culture en passant par l'environnement, l'anthropologie et tous les axes d'interventions des organismes au niveau régional, continental et international", a déclaré Marième Diop Dièye, présidente de l'association.

S'exprimant lors d'un point de presse organisé à la Place du souvenir, elle a rappelé que la bibliothèque, était une idée des aînés de l'association depuis une dizaine d'années.

Elle est une "contribution au renforcement du leadership des femmes pour le bien de toute la population. Elle va faciliter le travail de recherche et la documentation sur les femmes de manière générale et renforcer la qualité de l'enseignement et la culture de ceux qui la fréquentent, selon la présidente de l'association", a-t-elle estimé .

Le catalogue de près de mille ouvrages est déjà mis en ligne, fait savoir Marième Diop Dièye en précisant que le bâtiment physique implanté aux abords de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar va ouvrir bientôt ses portes.

"Les ouvrages sont là, les portes de la bibliothèque ne sont pas ouvertes à cause de la pandémie, l'emplacement exacte sera connu bientôt et ce sera aux abords de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faciliter l'accès aux étudiants (es), aux chercheurs, aux enseignés et enseignants, à tout le monde", a fait savoir la présidente de l'ASFDU.

Elle réfute l'idée selon laquelle les bibliothèques classiques ne prennent pas en compte les femmes soulignant au passage l'importance d'avoir un point de documentation sur les femmes que les garçons et filles vont fréquenter.

"Parfois, on parle de discrimination positive, il faut l'entendre dans le sens de l'équité. Il est beaucoup question d'égalité entre hommes et femmes à des fins de paix, de justice sociale et de développement économique et social ", a-t-lle ajouté.

"Nous sommes dans un contexte de promotion de l'égalité de genre, il y a un écart entre homme et femme, des inégalités qui constituent un frein à l'autonomisation de la femme. Des promesses sont faites pour accéder à l'égalité genre d'ici 2030, cette bibliothèque permet d'apporter notre concours à la réalisation de ces promesses", a dit Mbayame Ndiaye juriste secrétaire générale de l'ASFDU.

Cette bibliothèque dédiée aux femmes est financée par la fondation Heinrich Böll Stiftung. Des activités scientifiques d'animation sont prévues pour pousser la population à retrouver le goût de la lecture et à connaitre les auteurs qui ont écrit sur les femmes.