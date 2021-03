Nigeria/Bénin: Elim CAN 2021 - Un explosif Bénin-Nigéria, programme de ce samedi

Clôture ce samedi de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 avec un choc entre le Bénin et son voisin le Nigéria.

C'est désormais une question d'heures. Samedi, Béninois et Nigérians se livrent un combat fratricide pour une place à la CAN 2021. En effet, le Nigeria se déplace à Cotonou pour y défier le Bénin. Dans cette rencontre alléchante, les Super Eagles cherchent un point pour atteindre leur but tandis que les Écureuils doivent gagner pour se mettre à l'abri d'un retour de la Sierra Leone.

Le Nigeria, leader, effectue donc un déplacement périlleux à Porto-Novo. Mais un point suffit aux hommes de Gernot Rohr. Car avec 9 unités au compteur, les Super Egales ne pourraient plus être rejoints par la Sierra Leone et le Lesotho. Quant aux Écureuils (7pts), un point peut également faire leur bonheur samedi. Mais il faudrait que, dans le même temps, il n'y ait pas de vainqueur entre le Lesotho (2 pts) et la Sierra Leone (3pts). Mais côté béninois, la question sur toutes les lèvres est : Stéphane Sessegnon, jouera-t-il ou ne jouera-t-il pas ? L'incertitude demeure à quelques heures du début de cette rencontre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe L. Le sélectionneur, Michel Dussuyer, a rappelé le capitaine des Ecureuils pour, a-t-il dit, motiver le groupe et le pousser à la victoire.

Samedi 27 mars

13h

Lesotho-Sierra Leone, à Maseru (Groupe L)

16h

Bénin-Nigeria, à Porto Novo (Groupe L)