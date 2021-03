Nigeria: Elim CAN 2021 - Le Bénin veut vaincre le signe indien face au Nigéria

Le Bénin reçoit le Nigéria pour un match décisif des éliminatoires de la CAN 2021, samedi à Porto-Novo.

Jour de derby au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ce samedi entre le Bénin et le Nigéria. Les deux équipes s'affrontent dans le cadre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe L. Les Écureuils et les Super Eagles pourraient se qualifier dès ce soir compte tenu du résultat de l'opposition entre le Lesotho et la Sierra Leone.

Le compte à rebours a démarré pour ce sommet du groupe L dont l'enjeu est pour les deux formations d'aller décrocher une place à la prochaine CAN. Si Michel Dussuyer a eu une semaine bien remplie, faite d'entraînements, il devrait par contre faire sans deux de ses éléments, positifs au Covid-19. Cet état de fait n'affecte visiblement pas le mental du technicien français, seul sélectionneur béninois à avoir conduit l'équipe au second tour d'une phase finale de Coupe d'Afrique, en 2019. En remplacement de l'un de ces joueurs, il a rappelé le défenseur local Jean Ogouchi (Dragons de l'Ouémé).

C'est une finale que le Bénin et le Nigéria se livrent ce soir sur la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Un derby entre deux pays frontaliers qui se connaissent très bien avec des confrontations qui ont toujours tourné à l'avantage des Super Eagles. Quant au public sportif béninois, il n'attend qu'une et une seule chose des Ecureuils : vaincre le signe indien et réussir à battre pour la première fois l'adversaire du jour. Si Michel Dussuyer a les moyens d'offrir ce rêve au peuple béninois parce que disposant de son effectif habituel, il convient de trop de rappeler qu'une statistique plaide en faveur du Bénin. En effet, depuis huit ans, cette équipe n'a plus connu de défaite à la maison.