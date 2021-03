Angola: L'Angola et le Japon signent un mémorandum dans le domaine géologique

Luanda — La République d'Angola et le Japon signent vendredi un accord dans le domaine des connaissances géologiques, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l'encouragement des investissements des entreprises japonaises dans l'exploration et la mise en valeur des ressources minérales métalliques du pays.

Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola, Diamantino Azevedo, et le président de la Société nationale japonaise du pétrole, du gaz et des métaux (JOGMEC), Tetsuhiro Hosono, seront les signataires du mémorandum.

La JOGMEC pourra également coopérer au transfert de technologie, en utilisant l'analyse des images satellites et le système d'information géographique, selon une note du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz parvenue à l'ANGOP.

Le document mentionne que des informations sur le pétrole et le gaz naturel pourraient également être échangées, lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'Institut géologique d'Angola (IGEO, sigle en portugais) et le JOGMEC.

Cet instrument sera paraphé par le président du conseil d'administration d'IGEO, Canga Xiaquivuila et par JOGMEC son vice-président Shimotori Horoshi.

Les deux événements précèdent le forum sur les investissements dans les secteurs pétrolier et minier angolais, destiné aux chefs de missions diplomatiques accréditées en Angola, qui seront informés des opportunités d'affaires avec des institutions telles que l'ANPG, SONANGOL-EP, l'ANRM, l'IGEO, ENDIAMA-EP et SODIAM EP.

Les ambassadeurs visiteront également certains le laboratoire géoscientifique de l'Institut géologique d'Angola, selon le programme de l'événement qui sera clôturé par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

