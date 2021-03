Ile Maurice: Covid-19 - 71 enfants de moins de 20 ans testés positifs

Le chiffre a été communiqué par la Dr Catherine Gaud, jeudi, lors de la conférence de presse du National Communication Committee.

Presque un tiers des personnes testées positives au Covid-19 depuis le 5 mars, soit 71 malades, sont des enfants de moins de 20 ans. Ainsi, l'appel a, une fois de plus, été lancé aux parents, pour qu'ils n'exposent pas leurs bébés et leurs enfants aux risques de contamination dans la situation actuelle. (Voir le tableau des 71 enfants testés positifs, répartis par groupe d'âges.)

Comment sont diagnostiqués les petits par rapport au Covid-19 et surtout quel traitement leur est prodigué ? Selon l'ex-directeur des services de santé publique, le Dr Vasant Rao Gujadhur, même les moins d'un an doivent être soumis à des tests PCR dès que les parents ou proches sont testés positifs. «C'est le protocole. Cela se fait par des prélèvements dans la gorge des bébés.» Pour ce qui est du traitement, ce dernier ne sait pas s'il a changé depuis l'année dernière. «Mais l'an dernier, les enfants avaient recours aux différents traitements symptomatiques.» Toutefois, soutient-il, le plus important est de les suivre de près et régulièrement car l'état de santé des enfants nécessite une plus grande attention.

Par ailleurs, selon la Dr Gaud, l'hydroxychloroquine n'est plus d'actualité. «Comme un grand nombre de cas positifs au Covid19 sont asymptomatiques, on ne donne aucun traitement. On veille sur eux. S'ils ont une petite fièvre, on leur donne du paracétamol», a soutenu la Senior Adviser au ministère de la Santé. En sus de cela, des anticoagulants leur sont administrés par voie cutanée. Des radios des poumons ainsi que des tests sanguins sont également effectués.

Pour ce qui est des nourrissons et enfants en bas âge, qui ont été infectés au Covid-19, la Dr Gaud a expliqué qu'on ne leur donne aucun médicament ou traitement mais qu'on suit leur état de près du fait qu'ils soient asymptomatiques.

Ouf de soulagement pour la famille d'Ecroignard

Le 10 mars, leur petite fille de trois ans avait été testée positive au Covid-19. Grand soulagement pour ses parents, des habitants d'Ecroignard, qui ont appris la bonne nouvelle avant-hier. Le troisième test PCR de l'enfant s'est révélé négatif. «Li finn gagn désarz. Zanfan-la tré bien. So lasanté tou korek. Mais étant donné que mon mari et moi sommes toujours en observation, elle reste avec nous pour le moment», a confié la maman, soulagée. Les trois sont toujours admis dans un centre de quarantaine dans le Nord. Pour rappel, les parents étaient tous deux négatifs, alors que la fillette avait été testée positive. Un cas qui rendait perplexe car personne n'a pu dire comment la gamine a été contaminée...