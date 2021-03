Algérie: Osmani appelle la génération de l'indépendance à s'impliquer dans l'action politique

Boumerdes — Le président du Parti Voix du peuple (PVP), Lamine Osmani, a appelé samedi, lors d'un meeting à Boumerdes, la génération de l'indépendance à prendre ses responsabilités en s'impliquant dans l'action politique, avec fermeté, en vue de parachever l'édification des institutions de l'Etat.

M. Osmani, qui animait un meeting des militants de son parti à la salle des activités de la maison de jeunes Senani Said, a déclaré qu'"il est temps pour la génération de l'indépendance de prendre ses responsabilités historique, politique et éthique, en toute fermeté, envers son pays, afin de parachever l'édification des différentes institutions de l'Etat en toute démocratie et transparence".

Il a souligné, en outre, que sa formation politique, qui est "née en plein Hirak populaire pacifique", entend devenir "une force de proposition et participer avec un courage politique et éthique, dans l'édification d'institutions nationales, démocratiques, populaires, transparentes et fortes".

Le président du PVP a, également, estimé que l'acte de vote du 12 juin prochain est un "autre pas sur la voie d"édification de ces institutions et l'accomplissement du devoir, et pour ne pas échapper à la responsabilité historique, collective et individuelle, pour laquelle nos chouhada se sont sacrifiés".

"Notre parti va investir les prochaines législatives avec un programme politique reflétant les véritables revendications du peuple et les spécificités de chaque région du pays", a-t-il affirmé, par ailleurs, ajoutant que celui-ci (parti) œuvre en vue "de faire partie des équations politiques de la scène nationale, et non un parti de soutien".

"Il est temps de libérer les esprits, les cœurs, et les reflexes des anciennes pratiques négatives, et de nous adresser directement au peuple pour restituer la confiance perdue", a conclu M. Osmani.