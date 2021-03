Algérie: PRA - Appel à une "forte" participation aux prochaines législatives

Illizi — Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a appelé, samedi à Illizi, à une "forte" participation aux prochaines législatives pour "barrer la route aux ennemis du pays et aux tentatives de semer la discorde parmi les Algériens".

Animant un meeting à la maison de la culture Othmane Bali, M. Bensalem a indiqué que la prochaine échéance électorale constituera une réelle opportunité pour "se dresser contre les parties qui menacent la stabilité et la sécurité du pays et qui tentent de saper la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat et l'armée".

Il a mis l'accent, en outre, sur la nécessité de consolider la cohésion nationale, à la lumière des défis actuels qu'affronte le pays, et ce à travers la concrétisation de la volonté populaire se manifestant par une forte participation aux législatives du 12 juin prochain et la consolidation des acquis réalisés.

Le PRA s'attèle à travers sa participation aux élections à l'édification d'une Algérie nouvelle construite par ses enfants, à un décollage économique global au service du citoyen et à la promotion de son cadre de vie, notamment dans les régions du Sud, a estimé M. Bensalem.

Au terme de son intervention, il a salué les compétences humaines locales et les jeunes cadres de la wilaya d'Illizi, les appelant à "s'impliquer pleinement dans la vie politique", surtout avec la mise en place de mécanismes et de mesures incitatives en faveur des jeunes, et à y "participer activement" dans le cadre de la démocratie participative consacrée par la Constitution.