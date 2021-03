Congo-Brazzaville: Affaires - Raul Mateus Paula échange avec les jeunes entrepreneurs du centre CGED

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus s'est entretenu le 19 mars avec les jeunes du Centre Congo entreprises développement (CGED) situé à Mvou-Mvou dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement et de mise en réseau des acteurs congolais d'appui aux initiatives économiques locales du secteur informel, financé par l'UE. Le programme d'appui aux petites entreprises (TPE) lancé par l'IECD depuis 2014 au Congo, financé par l'UE et en partenariat avec l'O2CD (Observatoire congolais des droits des consommateurs) au travers du partenaire local Congo entreprises développement (CGED), accompagne des chefs d'entreprises et porteurs de projets dans la création, la consolidation et la pérennisation de leur activité.

L'objectif étant d'améliorer les compétences en gestion des chefs de petites entreprises pour la Formation de base en gestion (FBG) et des entrepreneurs en devenir pour la Formation porteurs de projet (Top Départ).

« L'UE nous accompagne depuis 2014 au Congo, nous en sommes au deuxième projet et nous espérons continuer ce partenariat qui est extrêmement positif. L'ensemble de nos entrepreneurs et porteurs de projet sont conscients de l'intérêt d'avoir une assistance de l'UE qui nous accompagne. Grâce à elle nous arrivons à proposer des tarifs de formation assez abordables pour les entrepreneurs et que sans l'UE cela allait être quasiment impossible à des coups très bas », a signifié la cheffe de projet Congo entreprises développement, Amélie Cabrera.

Pour sa part, Raul Mateus Paula a déclaré : « Nous avions eu des cas très concrets et très intéressants avec des jeunes entrepreneurs qui éprouvaient d'énormes difficultés sur la gestion de leur argent, le marketing, le financement, l'installation, le business plan...».