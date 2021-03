Angola: Le ministre d'État annonce la création de représentations régionales de la BDA

Ndalatando — Le ministre d'État et de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a annoncé samedi, à Ndalatando, Cuanza Norte, que la Banque angolaise de développement (BDA) augmentera, au cours de cette année, sa couverture géographique dans le pays, grâce à la création de cinq représentations régionales.

Ces représentations régionales de la BDA, opérant dans les capitales des provinces d'Uíge, Benguela, Huambo, Huíla et Lunda Sul, ont souligné, assureront une plus grande proximité avec les investisseurs et accéléreront le processus de financement du projet.

Manuel Nunes Júnior, qui a fourni ces informations lors du forum national pour le lancement officiel des nouveaux produits financiers de la BDA, a souligné qu'avec l'expansion de l'activité de la banque, le Gouvernement prétend réduire la bureaucratie et répondre rapidement aux besoins de financement des investisseurs, partenaires l'Etat dans la mise en œuvre de politiques de diversification de l'économie et de promotion du développement.

Concernant les nouveaux produits financiers de la BDA, il a indiqué que la banque accordera la priorité au secteur agricole, avec la création de paquets de crédits de campagne agricole, l'achat de machines, la création d'infrastructures de soutien et l'exécution de projets d'investissements agricoles.

Ce financement, a-t-il dit, devrait être accordé aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises, avec des montants allant de 137 millions 417 milliers de kwanzas à 3 milliards 435 millions et 961 milliers, ajustés à la taille des investisseurs et à leur capacité de production.

«La banque couvre jusqu'à 95% de financement pour tous les produits, sous réserve d'une contribution au montant du financement.

Les crédits ont une période de grâce de 36 à 48 mois et une durée de remboursement de 84 à 108 mois », a-t-il affirmé.

Selon le ministre, avec ces initiatives, le Gouvernement angolais souhaite créer des opportunités aux entrepreneurs, et la première phase de la ligne de financement couvrira les produits liés à la production végétale, en particulier les céréales, les légumineuses, les tubercules, les racines, les fruits, le café, le palmier, le cacao, la canne à sucre et plantes ornementales.

Après l'agriculture, a-t-il informé, le projet pourrait financer des initiatives commerciales dans les secteurs de la foresterie, de l'élevage, de la pêche maritime, du commerce et de l'industrie.

Ces représentations régionales de la BDA, opérant dans les capitales des provinces d'Uíge, Benguela, Huambo, Huíla et Lunda Sul, ont souligné, assureront une plus grande proximité avec les investisseurs et accéléreront le processus de financement du projet.

Manuel Nunes Júnior, qui a fourni ces informations lors du forum national pour le lancement officiel des nouveaux produits financiers de la BDA, a souligné qu'avec l'expansion de l'activité de la banque, le Gouvernement prétend réduire la bureaucratie et répondre rapidement aux besoins de financement des investisseurs, partenaires l'Etat dans la mise en œuvre de politiques de diversification de l'économie et de promotion du développement.

Concernant les nouveaux produits financiers de la BDA, il a indiqué que la banque accordera la priorité au secteur agricole, avec la création de paquets de crédits de campagne agricole, l'achat de machines, la création d'infrastructures de soutien et l'exécution de projets d'investissements agricoles.

Ce financement, a-t-il dit, devrait être accordé aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises, avec des montants allant de 137 millions 417 milliers de kwanzas à 3 milliards 435 millions et 961 milliers, ajustés à la taille des investisseurs et à leur capacité de production.

«La banque couvre jusqu'à 95% de financement pour tous les produits, sous réserve d'une contribution au montant du financement.

Les crédits ont une période de grâce de 36 à 48 mois et une durée de remboursement de 84 à 108 mois », a-t-il affirmé.

Selon le ministre, avec ces initiatives, le Gouvernement angolais souhaite créer des opportunités aux entrepreneurs, et la première phase de la ligne de financement couvrira les produits liés à la production végétale, en particulier les céréales, les légumineuses, les tubercules, les racines, les fruits, le café, le palmier, le cacao, la canne à sucre et plantes ornementales.

Après l'agriculture, a-t-il informé, le projet pourrait financer des initiatives commerciales dans les secteurs de la foresterie, de l'élevage, de la pêche maritime, du commerce et de l'industrie.