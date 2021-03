Angola: L'ANPG prévoit un investissement de 67,4 milliards de dollars

Luanda — L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants prévoit un investissement dans ce secteur de près de 67 milliards, 421 millions de dollars entre 2021/2025, avec une tendance de croissance de 11,6 milliards de dollars par rapport aux cinq dernières années.

Cette augmentation sera influencée par la restructuration du secteur et la mise en application de la nouvelle législation, qui va permettre l'absorption d'investissements importants, selon le membre du Conseil d'administration de l'ANPG, Berlamino Tchitangueleka.

Le comportement d'investissements au cours des cinq dernières années dans ce secteur a été de 56 milliards, 357 millions de dollars.

Lors d'une discussion sur les opportunités d'affaires dans le secteur pétrolier, gaz et minier, avec le corps diplomatique, Berlamino Tchitangueleka a signalé que sur les 67 milliards, 421 millions, la Sonangol compte contribuer environ 16 milliards, 855 dollars, soit 25% du montant global.

Les opportunités dans les blocs

Les programmes de réaménagement des blocs Zero, 15/06, 17 et 18, pour le cycle 2020/2021 sont en cours, avec des opportunités pour l'investissement immédiat, au sujet desquels on aborde des négociations pour l'extension des licences et l'unification des concessions existantes dans ces blocs.

Avec un investissement estimé à un milliards, 616 millions de dollars, dans le Bloc Zero, il y a le projet "Sanha Lean Gás Connetion (SLGC), pour la production de gaz, mais qui a été cédé pour une utilisation future.

Dans le Bloc Zero, se trouve le champ Lifua (A), découvert il y a plus de 30 ans, qui désormais, doit être exploité.

Le bloc 15/06 abrite le projet "Agogo", Cabaça Norte un 8 et Cabaça Sudeste un4 / 5, avec des investissements d'un milliards, 930 millions de dollars.

Dans le bloc 18, il y a un autre projet qui nécessite un investissement de 808 millions de dollars, il s'agit du champ Platine, déjà en cours d'exécution, mais qui n'a été en production qu'à la fin de l'année dernière.

L'ANPG a encore des opportunités d'investissement dans des domaines marginaux, mais à cause des conditions économiques et financières de l'époque, n'avaient pas été mises en production.

Pour ces zones, il existe des opportunités d'investissement dans les Blocs Zero, 14, 15, 14, 17/06, 32, 16, 21/04, 21/11, avec un investissement global estimé à 9,9 milliards de dollars.

