Angola: Le Japon renforce sa présence dans le secteur minier en Angola

Luanda — Les experts japonais qui opèrent en Angola, dans le secteur minier, vont désormais aider le pays à améliorer ses connaissances géologiques dans certaines régions préalablement définies, suite à la signature vendredi d'un protocole de coopération.

Le document a été signé par le président du Conseil de l'administration d'Institut Géologique d'Angola (IGEO), Canga Xiaquivuila et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Jiro Maruhashi, représentant aussi la société Japan Gas et Metals National Corporation (JOGMEC).

Outre ce protocole, le même diplomate japonais a signé un protocole d'accord pour le partenariat dans le domaine institutionnel et le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a paraphé le document au nom de l'Angola.

Avec la signature de ces deux instruments, le Japon renforce sa présence dans ce secteur, précisément dans les activités d'hydrocarbures et autres ressources minières.

"Nous signons signé ce vendredi deux instruments, l'un ministériel et l'autre avec l'Institut géologique japonais de Mines Générales, dans le sens de renforcer la coopération et de sorte que Jogmec travaille avec IGEO, afin d'améliorer les connaissances géologiques dans certaines zones prédéfinies et d'accroître les connaissances sur ces zones", a dit le ministre.

Sans indiquer les domaines prédéfinis, le gouvernant angolais a fait savoir que ces zones deviendront plus attractives, pour les entreprises japonaises et d'autres pays qui ont l'intention de venir investir dans le secteur minier en Angola.

Dans le cadre du mémorandum à parapher, JOGMEC pourra également coopérer au transfert de technologie, en utilisant l'analyse des images de Satellite et le système d'information géographique, en plus des informations sur le pétrole et le gaz naturel.

