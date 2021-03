Cote d'Ivoire: Journée mondiale du théâtre - L'Insaac signe la relance du spectacle vivant

Le jeudi 25 mars 2021, l'Insaac, en prélude à la célébration de la Journée mondiale du théâtre qui aura lieu le samedi 27 mars 2021, a fait l'ouverture de ladite Journée qui se déroulera sur trois jours.

Pilotées par l'Ecole supérieure de théâtre, de cinéma et de l'audiovisuel (Estca), plusieurs parades ont eu lieu à travers des rues de la commune de Cocody. Il est important de noter que, par ces parades, les étudiants ont, non seulement gratifié le public de belles scénettes et montré leur savoir-faire ; mais également, leur ont présenté tout ce qui se fait dans l'Institut. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, prenant la parole au nom du directeur général de l'Insaac, dans la mythique salle « Bitty Moro »,

Pr. Abolou Camille, directeur du Crac (Centre de recherche pour les Arts et la Culture), tout en rappelant l'historique de la création de cette journée mondiale, a remercié tous les invités et a demandé de s'approprier cette journée parce que le théâtre est le miroir de la société. Un panel animé par des icônes du théâtre notamment, M. Bienvenu Néba, Dr. Coulibaly Zié, directeur de l'Institution français de Côte d'Ivoire (Ifci) et M. Binda N'Gazolo, qui ont, tour à tour, mis en relief leur riche parcours artistique en guise de témoignage. Il est bon de rappeler que plusieurs spectacles ont meublé cette cérémonie. Les festivités prennent fin aujourd'hui.