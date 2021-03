Angola: Lulo découvre deux diamants de plus de 100 carats

Dundo — Deux diamants de 131 et 133 carats ont été découverts dans la mine de Lulo, située dans la commune de Capenda Camulemba, province de Lunda Norte, devenant ainsi la 4e et 5e découverte cette année, a annoncé vendredi, la Société nationale des diamants d'Angola (ENDIAMA ).

Selon une note d'ENDIAMA-EP envoyée à l'ANGOP, la gemme de couleur blanche a été trouvée dans le bloc 46 et le 21ème avec plus de 100 carats trouvés dans cette mine.

Avec 420 travailleurs, la mine Lulo, intégrée au complexe minier de Lucapa, est connue pour ses diamants rares et de grande qualité. Depuis le début de son exploration, en 2010, le potentiel de qualité et de quantité a été réalisé.

Com 420 trabalhadores, a mina do Lulo, integrada no complexo mineiro do Lucapa, é conhecida pelos diamantes raros e de alta qualidade. Desde o início da sua exploração, em 2010, que se percebeu o potencial de qualidade e quantidade.

Les blocs 6 et 8 ont produit de 13 des 15 pierres avec plus de 100 carats de cette mine, y compris le plus gros diamant jamais trouvé en Angola (2016), avec 404, 2 carats.

Le projet Lulo, d'une superficie de concession de trois mille kilomètres carrés, est exploité dans le cadre d'un partenariat dans lequel Endiama détient 32%, Lucapa Diamond Company Limited 40% et l'opérateur Rosas & Pétalas 28%.

