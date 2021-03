Congo-Kinshasa: Energie - L'ARE a publié son rapport annuel

Le rapport annuel de l'Autorité de régulation de l'électricité (ARE) de la RDC a été publié le 25 mars, huit mois après le démarrage des activités de cette institution.

Dr Sandrine Mubenga, directrice générale de l'ARE, indique dans ce rapport que durant les huit mois qui se sont écoulés, elle est son équipe se sont attelés à installer l'ARE et à l'intégrer au sein des différentes organisations sous-régionales du continent, desquelles l'institution a obtenu des formations et différents types de collaboration. « Nous avons initié des discussions avec des opérateurs, des investisseurs et des bailleurs. Des discussions à l'issue desquelles les équipes de travail ont produit des documents clairs qui garantissent la transparence du processus d'octroi d'agréments après analyse des dossiers », a fait savoir la directrice générale, ajoutant que l'ARE travaille à la mise en place des méthodes de paiement électroniques pour éliminer autant que possible la fraude et les autres tracasseries susceptibles de nuire aux opérateurs ou aux consommateurs.

Contacts avec opérateurs en RDC et à l'extérieur

Le rapport annuel de l'ARE indique que, depuis sa mise en place, une série de contacts avec les opérateurs présents en République démocratique du Congo et les différents partenaires extérieurs a permis d'identifier ces acteurs et leurs activités selon une répartition géographique, en plus d'insister sur la présence désormais effective d'un organe technique de régulation du secteur de l'électricité : l'ARE. « La mise en place de l'ARE est un gage de confiance pour garantir la sécurité des investissements et le sérieux dans le rôle d'arbitrage», indique l'institution, précisant que les discussions avec les opérateurs et les investisseurs ont aussi permis d'écouter les différents acteurs et connaître leurs attentes respectives. A ces discussions, fait-on savoir, se sont joints des potentiels investisseurs intéressés par le marché congolais.

Mise en place d'un processus d'arbitrage de différends

Sur un autre registre, l'ARE explique avoir produit, avant toute chose, une liste claire de documents destinée à guider les opérateurs et les investisseurs dans les démarches d'acquisition de licences, de concessions ou de tout autre document relatif à l'exercice dans le secteur et relevant de ses compétences. Cette liste peut être consultée à tout moment sur le site web de l'ARE www.are.gouv.cd.

Connecter l'ARE

Le rapport indique que l'ARE s'est connectée à la sous-région, à travers le Comesa avec qui elle discute de l'assistance technique pour son personnel, à travers le programme Esrem. En outre, explique-t-on, huit mois seulement après sa mise en place effective, l'ARE a été reprise dans le rapport de la Banque africaine de développement sur l'electricity regulatory index (ERI). Une performance réalisée à la suite de la collecte et à la transmission d'une série d'informations sur le secteur et l'Autorité de régulation. Bien plus, indique-t-on, la direction générale de l'ARE a pris part au Regional Online Energy Net Metering Regulatory Framework regroupant plusieurs pays d'Afrique australe. L'ARE a aussi pris part aux consultations nationales de la RDC sur les standards MEPS pour l'éclairage organisé par le Centre des énergies renouvelables et énergie efficience de la Sadc.

L'ARE a été mise en place en 2020, à la suite de la publication de l'Ordonnance N° 2020/120 du 17 juillet 2020 nommant les membres du Conseil d'administration de l'ARE, six ans après la promulgation de la loi n° 14/011 du 17 juin 2014 portant sur la libéralisation du secteur de l'électricité. La création de l'ARE a ouvert la voie à un marché libéralisé de l'électricité et désormais concurrentiel et avec une pluralité d'exploitants. Selon une liste publiée sur le site web de l'ARE, vingt-quatre opérateurs sont présents dans le secteur de l'électricité en RDC, un pays qui regorge d'un potentiel hydroélectrique estimé à 100,000MW en contradiction avec son taux d'électrification qui est de 15%.