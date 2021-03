Nigeria/Bénin: Elim CAN 2021 - Le Nigéria bat le Bénin à Porto-Novo

Le Bénin surpris à domicile dans le cadre de la 5e journée des Éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Écureuils ont été battus ce samedi 27 mars 2021 par le Nigéria (1-0). Une désillusion pour la sélection béninoise qui tenait sa qualification jusqu'aux derniers instants de la partie.

Le Bénin devra patienter avant de rejoindre éventuellement la liste des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La faute aux Supers Eagles qui ont gagné ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Dominateur dans l'ensemble de la partie, les Nigérians ont beaucoup buté sur la défense des Ecureuils du Bénin avant de réussir à trouver la faille en toute fin de partie (93') sur une réalisation de Paul Onuachu.

Paul Onuachu's stoppage time goal against Benin Republic means Nigeria has qualified and also topped the group with a game in hand... #BENNGA pic.twitter.com/Iwe0G24hoE

- Paradise News (@ParadiseNewsNg) March 27, 2021

Quelques minutes avant cette rencontre, le Nigéria avait profité du nul dans l'autre match du groupe L entre le Lesotho et la Sierra Leone pour se qualifier. Grâce à leur victoire ce samedi, les Super Eagles sont sûrs de terminer premiers du groupe L.

Le Bénin devra aller arracher sa qualification en Sierra Leone, face à une sélection qui peut également passer en cas de victoire