Cameroun: Eliminatoires de la CAN Cameroun 2021 - Les Diables rouges en demi-teinte face au Sénégal

Après avoir livré une prestation en demi-teinte face au Sénégal, les Congolais se mettent seuls en danger car pour se qualifier il faudrait éviter la défaite à Bissau le mardi pour retrouver la phase finale. Un très grand challenge.

Le Onze national a concédé le 26 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat un décevant match nul face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Ayant raté l'occasion à domicile de mettre définitivement un terme au suspense pour la lutte de la deuxième place, les Diables rouges, lesquels restent maîtres de leur destin avec huit points, soit deux de plus que leur prochain adversaire, devraient batailler fort pour arracher au minimum un point le 30 mars à Bissau face aux Lycaons de la Guinée-Bissau pour se qualifier à la phase finale sept ans après leur dernière participation.

Les Diables rouges auraient pu éviter de calculer s'ils s'étaient montrés à la hauteur devant les vice-champions d'Afrique déjà qualifiés et qui n'ont pas forcé leur talent. Pas du tout. Pour preuve avant de monter sur l'aire de jeu, les Congolais étaient mis sous pression à cause de la victoire à Manzini de la Guinée-Bissau 3-1 face à Eswatini. Les Bissau-guinéens qui reviennent de très loin sont désormais à une victoire pour priver les Congolais d'une qualification qui leur tendait déjà les bras depuis leur victoire à domicile face à la même équipe d'Eswatini.

Hélas, les Diables rouges ont retrouvé leurs vieux démons. Après avoir aligné deux victoires d'afillée, les Congolais continuent à faire du surplace avec deux nouveaux matches nuls. Là où le bât blesse, c'est la copie présentée face au Sénégalais. Elle ne reflétait pas la volonté d'une équipe qui luttait pour la qualification. En d'autres termes, le résultat de la Guinée-Bissau loin de booster les Diables rouges les a obligés à beaucoup calculer et à ne prendre aucun risque.

Pour preuve, durant toute la rencontre, l'attaque des Diables rouges moins tranchante a affiché des statistiques les plus inquiétantes. En aucun moment, Thievy Bifouma et les siens n'ont pas mis en danger la défense des Lions de la Teranga, privée de son capitaine Kalidou Koulibaly (suspendu pour cette rencontre). Le gardien sénégalais Kamara Bangoura a connu un match tranquille. Il n'a eu aucune parade à faire hormis une frappe axiale de Delvin Ndinga pas assez appuyée à la 62e minute.

Le manque de réalisme sénégalais sauve les Congolais

Les Diables rouges sont passés à côté de leur match car ils n'ont pas réussi à provoquer leur chance. Visiblement en manque de solution, les Diables rouges se sont au contraire fait des frayeurs. Il a seulement manqué de réalisme aux Lions pour faire la différence. Les Congolais s'en sortent bien sur deux actions franches de Sadio Mané. Le joueur de Liverpool rappelle les Diables rouges à l'ordre en frappant pour la première fois sur la barre transversale 28e minute. Il a manqué de réussite à la 63e minute sur sa reprise du plat de pied qui passe largement au dessus de la barre alors qu'il se trouvait dans une position idéale.

Si l'attaque congolaise reste muette depuis deux journées (aucun but inscrit), la satisfaction vient toutefois de sa défense. Elle n'a concédé aucun but depuis la défaite à Thiès face au Sénégal lors de la première journée. C'est peut être sur ce secteur que les Diables rouges pourraient compter pour relever le défi à Bissau et décrocher les étoiles. Surtout que face au Sénégal quelques joueurs ont montré la plénitude de leur talent. Pour sa première titularisation, Raddy Hokemba Ovouka a été à la hauteur sans oublier la prestation presque aboutie de Christopher Missilou.

L'avenir des Diables rouges s'écrira le 30 mars loin de leur base mais à Bissau que le onze national connait très bien. « Ce n'est toujours pas facile d'aller jouer à l'extérieur. De toutes les façons, cela reste un match. Nous savons également que la Guinée-Bissau compte aller en phase finale. Cela va être difficile certes mais on prendra certaines dispositions au plan tactique pour que nous essayions de faire le résultat. Vous avez vu notre équipe pas trop bien au niveau de l'attaque. C'est l'effet du voyage parce que certains joueurs sont arrivés à peine hier jeudi. Je crois qu'à partir de demain et après demain, ils vont récupérer. On va s'entraîner correctement pour bien aborder ce match », a commenté Barthélémy Ngastono après le match.

.