Cote d'Ivoire: Djéguélé festival 2021 - La 5e édition de l'événement démarre le 3 avril

Organisée sous la présidence du ministère de la Culture et de la Francophonie et le parrainage de Mariatou Koné, maire de Boundiali, la cinquième édition du Djéguélé festival, ce rendez-vous qui honore le balafon sénoufo, instrument de musique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, se tiendra du 3 au 10 avril, à Boundiali.

Pendant une semaine, cet événement qui se déroulera sous le thème « Paix et cohésion sociale » réunira plusieurs formations musicale telles que Djiguiya et Djarabikan ainsi que de nombreux artistes invités que sont Africa Mah, Neko Balla, Rama N'Goni, Aïcha Traoré, autour de Neba Solo et Dabara.

L'information a été livrée par Koné Dodo, directeur du festival, par ailleurs directeur général Palais de la culture Bernard Binlin Dadié d'Abidjan-Treichville, au cours d'une conférence de presse, le 24 mars, dans le joyau architectural à Treichville.

Il a saisi l'occasion pour revenir sur les objectifs majeurs de ce rendez-vous. Lequel vise à renforcer le brassage culturel par des échanges entre les artistes locaux et internationaux ; renforcer les capacités professionnelles des acteurs culturels sur le balafon ; contribuer à la professionnalisation des acteurs ; participer, au travers du balafon, au rayonnement culturel de la région ; fédérer la population locale autour du festival qui apparaît comme un moyen d'associer les forces vives de la région à un projet culturel crédible ; offrir un espace de rencontre et, enfin, soutenir et stimuler l'économie locale.

Sur les documents distribués lors de la conférence, les mots de la marraine et de la présidente d'honneur montrent l'importance d'un tel évènement. « C'est pour moi un agréable plaisir et un bonheur d'avoir été choisie comme marraine de la 5e édition du festival international du Balafon dénommé Djéguélé festival. (...) Le contexte sanitaire mondial, avec la maladie à coronavirus, impose certaines dispositions, notamment le respect des mesures barrières pour réduire les risques de propagation et de contamination. Je me réjouis de leur prise en compte par le commissariat du Djéguélé qui a su s'adapter à cette situation », a fait savoir Mariatou Koné, maire de Boundiali.

Pour Raymonde Goudou-Coffie, « la cinquième édition du Djéguélé festival nous donne l'occasion de nous rassembler autour de notre destin commun. A savoir, la paix et la cohésion sociale, gage du développement durable ».