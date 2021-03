Cote d'Ivoire: Fraude dans le secteur de l'eau potable - Le ministère de l'Hydraulique déploie une brigade d'enquêteurs sur le terrain

Chaque année, le secteur de l'eau potable perd environ 23 milliards de FCfa du fait de la non-facturation de 36% ( 59 000 000 m3 d'eau) d'eau potable produite. Cette fraude fait perdre de l'argent au secteur de l'eau, au gouvernement et crée aussi des problèmes d'insalubrité et de santé publique aux populations.

En effet, les raccordements illicites, qui ne respectent pas les normes en matière de salubrité dans les branchements domestiques et industriels, ont pour conséquence de polluer l'eau vendue aux populations.

Pour freiner cette fraude, le ministère de l'Hydraulique déploie 100 enquêteurs sur le terrain.

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a remis à cet effet, des kits à ces agents exerçant au sein de la Brigade Eau non facturée (Enf), le 26 mars, au Centre des métiers de l'eau, à Yopougon.

A l'occasion, Tchagba Laurent s'est félicité de cette opération qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante C, réduction des Eaux Non facturées du projet Aptf.« Nous avons élaboré le projet Aptf lancé le 8 mai 2020, à Yopougon, pour résoudre le problème de la disponibilité de l'eau potable, de la canalisation et de la continuité du service dans le Grand Abidjan. L'un des objectifs visés par ce projet qui vient résoudre le problème d'eau potable dans 155 sous-quartiers non canalisés du Grand Abidjan, est la lutte contre la fraude qui est un phénomène qui gangrène le secteur de l'eau potable », a indiqué Laurent Tchagba.

Il a expliqué que le démarrage des activités de la lutte contre la fraude dans le secteur de l'eau potable va permettre de récupérer une bonne partie des 23 milliards de FCfa perdus chaque année.

Aux enquêteurs, le ministre de l'Hydraulique a conseillé la rigueur, le sérieux et l'honnêteté. « J'attends de vous beaucoup d'honnêteté et des responsabilités car vous allez travailler en notre nom et être en contact avec les populations. Vous avez l'obligation de nous remonter fidèlement toutes les informations collectées sur le terrain et d'être sourds aux sirènes de la corruption », a-t-il conseillé.

M. Gadou Abel, conseiller technique au ministère de l'Hydraulique, chef de projet, s'est félicité des résultats acquis depuis deux ans par la première promotion de 80 enquêteurs déjà déployés. « La mise en œuvre de la brigade a débuté par une première promotion dont le travail a permis un rebondissement de 38% en matière de gain dans la zone de Vridi », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : « les enquêteurs de la brigade Eau non facturée travaillent déjà dans les directions régionales de la Sodeci d'Abidjan-sud et de Yopougon. Avec cette nouvelle promotion, le travail va s'étendre à toutes les 6 directions régionales avec les 19 agences ».

Et d'expliquer que les enquêteurs auront pour mission de mener des enquêtes sur les ménages, les résiliés Sodeci, les réseaux frauduleux, les besoins en branchement sociaux, sur la facturation des abonnés, etc.

Le kit d'un enquêteur est composé de deux (2) chasubles, une casquette, une tablette avec des applications et une carte bancaire, et un ordinateur pour le chef d'équipe. La mission de cette brigade va durer 18 mois pour cette première phase.

Grâce aux efforts conjugués des acteurs de l'eau potable en Côte d'Ivoire (Onep, Sodeci), avec à sa tête le ministère de l'Hydraulique, le taux d'exécution du projet Aptf est à 45%.