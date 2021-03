Madagascar: Chocolaterie Ecole Edenia - Faire briller les produits « Vita Malagasy »

Ce sont des produits fabriqués par les futurs formateurs au sein de la Chocolaterie École Edenia.

Une visite guidée du show-room de cette école de formation sera organisée dans le cadre de la journée porte-ouverte, sans oublier les ventes-expositions des variétés de chocolat, à l'approche des fêtes de Pâques.

Promouvoir la transformation agro-alimentaire afin de créer plus de valeur ajoutée à Madagascar. Tel est l'objectif de l'association ASASOA France-Madagascar en mettant en place une première école de formation des artisans chocolatiers dans le pays. Localisée à Nanisana, celle-ci porte l'enseigne de Chocolaterie École Edenia. Une formation de formateurs comptant au nombre de plus d'une dizaine s'y est déroulée maintenant. Les promoteurs de ce projet organisent ce jour une journée porte-ouverte pour faire briller les produits « Vita Malagasy ». En effet, ces apprenants y vont exposer leurs arts avec l'appui de leur formateur. Il s'agit notamment d'une vingtaine de variétés de bonbons chocolats, à base de fruits, de café, de rhum, de litchi et de ravintsara, entre autres, et bien évidemment à base de cacao malgache, le produit phare très prisé sur le marché international.

Formation professionnelle. En outre, il y aura des ventes-expositions des chocolats naturels fabriqués par ces futurs formateurs, surtout à l'approche de cette fête des Pâques. Une visite guidée du show-room dans lequel se déroulent les formations, tant théoriques que pratiques, n'est pas en reste. L'objectif consiste à faire connaître au grand public les types de formations proposés par la Chocolaterie Ecole Edenia, d'après toujours les explications des organisateurs. Rappelons que cette école dispense une formation professionnelle à toutes les personnes intéressées et passionnées du chocolat qu'elles soient débutantes ou exerçant déjà cette activité pour devenir des vrais artisans chocolatiers à Madagascar. Par ailleurs, le Club des Amoureux du Chocolat de Madagascar (CLAC) et le CLAC junior participeront à cet événement. Il est à noter que des mesures strictes servant à mettre en place des gestes barrières sanitaires, seront entreprises afin de lutter contre la propagation de la covid-19 dans le pays, et ce, en commençant par la limitation du nombre de visiteurs du show-room, a-t-on évoqué.