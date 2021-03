Ile Maurice: Décédé alors qu'il était positif à l'hôpital ENT - Vinay Ramjit était connu comme un bon vivant

La famille de Vinay Ramjit était sous le choc hier. Cet entrepreneur mauricien rentré récemment de Madagascar est décédé des suites de problèmes cardiaques selon les autorités.

L'express a pu entrer en contact avec la sœur de Vinay Ramjit, bouleversée par cette disparition subite. Elle confirme la nouvelle et se dit éprouvée par le décès de son frère. Toutefois, elle affirme ne pouvoir en dire plus sur son décès, étant pris par les démarches administratives pour les funérailles. Elle se dit inconsolable.

Anishta Seesurrun est une amie de longue date de Vinay Ramjit. «J'ai perdu un de mes oncles. Cela faisait plus de 25 ans que je le connaissais», confie-t-elle. Les deux se sont connus à Madagascar il y a plus d'une vingtaine d'années. «Il venait chez ma famille tous les weekends. Avec un groupe de Mauriciens on jouait à la pétanque», raconte-t-elle. C'est un bon vivant et un homme au grand cœur qui s'en est allé, selon Anishta Seesurrun.

Elle rencontrait souvent Vinay Ramjit lorsqu'il venait à Maurice. Ils discutaient même sur un groupe sur WhatsApp qui rassemblait des Mauriciens qui se sont rencontrés à Madagascar. Selon Anishta Seesurrun, son épouse et ses trois enfants se trouvent actuellement en France. «Il nous a confié le 10 mars dernier qu'il a été testé positif au Covid-19 et qu'il était asymptomatique», raconte-t-elle. Les membres du groupe lui ont donc conseillé de prendre un vol de rapatriement le 25 mars mais ce dernier leur a fait part qu'il n'y avait plus de vol. Malgré sa maladie, Vinay Ramjit continuait de converser avec ses amis. «Le 17 mars dernier il nous envoya un message pour nous dire qu'il avait fait un scanner il y a quelques jours et que le résultat n'était pas encourageant, que son poumon était atteint à 60 %», confie Anishta Seesurrun. «Il nous fit également part qu'il était très essoufflé mais qu'il avait tout de même assez d'oxygène.»

Vinay Ramjit souffrait également de problèmes cardiaques. Quelque temps avant son départ de Madagascar, il avait confié à ses amis qu'il avait retrouvé le goût et l'odorat. Le lendemain de son dernier message, le groupe d'amis n'ont pas eu de nouvelles de lui et le 23 mars Vinay Ramjit a été rapatrié. Anishta Seesurrun, qui est une frontliner, a souhaité rendre hommage à son ami cher. Elle a tenté en vain de trouver un bouquet à offrir à la famille pour les funérailles. «Je garderai un bon souvenir de Chacha. Il adorait les courses hippiques et était très actif dans le social.»