Algérie: Rentrée professionnelle - Des conventions de partenariat à l'Ouest du pays

Oran — La rentrée de formation professionnelle de la session de mars 2021 a été marquée, dimanche, par la signature de plusieurs conventions de partenariat avec divers secteurs et l'ouverture de nouvelles spécialités dans des wilayas de l'Ouest du pays.

Dans la wilaya d'Oran, où la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyem Bénfréha a donné le coup d'envoi de la session au niveau de l'institut national spécialisé en formation professionnelle "chahid Saad Mohamed" de la daira d'Es Sénia, 11.244 nouveaux stagiaires devront suivre des formations dans 50 spécialités programmées pour cette session.

Dans la wilaya d'Ain Temouchent, qui a enregistré l'inscription de 787 nouveaux stagiaires, 27 nouvelles spécialités professionnelles ont été ouvertes et trois accords de partenariat ont été conclus entre le secteur et les dispositifs d'emploi représentés dans la wilaya par l'Agence nationale de soutien et de promotion de l'entreprenariat (ex ANSEJ), la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).

Dans la wilaya d'El Bayadh, 3.426 nouveaux stagiaires ont rejoint les établissements de formation professionnelle, où quatre nouvelles spécialités ont été ouvertes et six conventions de coopération ont été signés avec différents secteurs et associations pour accompagner et encadrer les stagiaires en formation professionnelle.

Ces accords concernent l'antenne de l'Agence nationale de soutien et de promotion de l'entrepreneuriat, la direction de l'environnement, l'Office des établissements de jeunes, la Chambre régionale ouest des notaires, l'Association nationale des commerçants et artisans et l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UGCAA).

En outre, la session de mars de formation professionnelle enregistre l'ouverture de 22 classes dans les zones d'ombre de la wilaya pour permettre à ses habitants de se former dans plusieurs spécialités telles que la couture, la broderie, l'agriculture et l'élevage, selon des responsables du secteur.

Dans la wilaya de Saida, où plus de 4.000 nouveaux stagiaires ont rejoint les établissements de formation, des conventions ont été signées avec la chambre d'agriculture et le centre psychopédagogique, visant à encadrer la formation des stagiaires dans plusieurs disciplines telles que la couture et l'assemblage de vêtements, d'agent d'entretien des jardins et des parcs, d'éleveurs, d'agents de transport de ruches et de gestionnaires d'exploitations agricoles.

La rentrée professionnelle à Tissemsilt a été marquée par l'accès de 3.539 nouveaux stagiaires et la réception récente d'un institut national spécialisé en formation professionnelle à Khemisti, deuxième du genre dans la wilaya, doté d'une capacité de 300 postes de formation et une capacité d'accueil de 120 lits. L'institut assure une formation dans des spécialités liées aux industries alimentaires, notamment la transformation du lait, des céréales et de la viande.

Dans la wilaya de Relizane, plus de 5.000 nouveaux stagiaires en différents modes ont pris le chemin des établissements de formation où une nouvelle spécialité de "consultant en vente" a été introduite.

8 antennes détachées des centres de formation professionnelle répartis sur les communes de Sidi Lazreg, El Hamri, Lahlaf, Sidi M'hamed Benaouda, Beni Zentis et Ouled Yaiche, ont été créées.

Dans la wilaya de Tiaret, 7.545 postes pédagogiques ont été attribués pour cette session dans différents modes de formation à travers 86 spécialités, a fait savoir le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, Tayeb Ziane Berroudja.