Algérie: Appel aux jeunes à méditer les sacrifices des Chouhada pour hisser leur patrie dans le concert des nations

Msila — Le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebika a appelé, dimanche depuis M'sila, les jeunes à "méditer les sacrifices des chouhada pour hisser leur patrie dans le concert des nations".

A l'occasion de la commémoration du 62ème anniversaire de la mort au champ d'honneur des colonels Amirouche Ait Hamouda et Ahmed Ben Abderrazak dit "Si EL Haouès", M. Rebika a affirmé dans une allocution au niveau du cimetière des chouhada de Djebel Thameur dans la commune de Sidi M'hamed (M'sila) que "les enfants de l'Algérie, filles et fils, se doivent de rester attachés au passé de leurs aïeux chouhada et moudjahidine pour méditer les significations de leur détermination afin de gagner les enjeux des mutations imposées par la réalité tant au niveau international que régional".

Rappelant les qualités des colonels Amirouche et Si El Haouès, M. Rebika a ajouté "nous devons aujourd'hui saisir les occasions liées à la mémoire nationale pour valoriser et transmettre le legs historique laissé par la génération de Novembre et construire une Algérie nouvelle, tant rêvée par les chouhada de la guerre de libération nationale".

Les Algériens doivent s'inspirer des sacrifices des chouhada pour gagner les enjeux et relever les défis qu'attendent l'Algérie à l'avenir, une Algérie qui a besoin plus que jamais de cet esprit imprégné des valeurs novembristes authentiques pour contrer tous ceux qui veulent attenter à son unité et aux symboles de sa souveraineté et ses institutions, a-t-il soutenu.

Le SG du ministère a rappelé que la mort au champ d'honneur des colonels Amirouche et Si El Haouès durant la bataille de Thameur, "est une leçon qui porte en elle la symbolique de l'unité de la nation algérienne et un exemple ancré dans les esprits des Algériens pour aller de l'avant et renforcer les composantes de l'identité nationale".

Auparavant, le SG du ministère des Moudjahidine s'était recueilli, en compagnie des autorités civiles, militaires et locales et de représentants de la famille révolutionnaire, à la mémoire des Chouhada avant de visiter les différents pavillons du musée des colonels Si El Haouès et Amirouche.

A cette occasion, M. Rebika a rendu un hommage aux moudjahidine, Touala el Hadj, Khalili Atiya et Bendakmous Mebarka et mis en avant le rôle des moudjahidine dans la libération du pays du joug colonial.

Les héros Si Haouès et Amirouche sont tombés au champ d'honneur le même jour avec d'autres compagnons d'armes lors d'un accrochage avec l'armée coloniale à Djebel Thameur, qui s'était vite transformé en une âpre bataille au cours de laquelle les deux dirigeants avaient fait montre d'une grande bravoure, selon les témoignages recueillis auprès des compagnons des deux chahid.

Le SG du ministère des Moudjahidine et Ayants droits a supervisé une opération de boisement dans les alentours du cimetière des Chouhada à Djebel Thameur, commune de Sidi M'hamed sous le slogan "l'arbre du Chahid".