Ile Maurice: Covid-19 - Environ 20% de la population recevra le vaccin AstraZeneca

communiqué de presse

Le gouvernement a déjà négocié avec la COVAX Facility et un accord a été trouvé pour qu'environ 20% de la population puisse être vaccinée avec le vaccin AstraZeneca, a annoncé, ce soir, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, à Port Louis.

Le ministre de la Santé et du Bien-être a fait ressortir que la situation à ce jour est comme suit : 251 cas positifs détectés grâce à l'exercice de contact tracing et dans les centres de dépistage ; 38 enregistrés dans des centres de quarantaine ; et 13 à travers des tests aléatoires. Il a ajouté que 51 patients considérés comme guéris du nouveau coronavirus ont pu rentrer chez eux et que 251 patients positifs à la COVID-19 sont traités dans des centres de traitement.

En outre, Dr Jagutpal a souligné qu'au cours des dernières 24 heures, 5 766 tests PCR ont été effectués et ont révélé 21 cas positifs hier et 20 cas ce matin, dont sept grâce à l'exercice de contact tracing, trois dans des centres de quarantaine, et 10 patients dialysés.

Il a indiqué que des résultats ont été obtenus pour 736 tests PCR, révélant 13 cas positifs : sept grâce à l'exercice de contact tracing ; la provenance de cinq cas est toujours à être déterminée ; et un patient qui était dans une clinique privée. A ce jour, les tests aléatoires effectués dans le sud n'ont révélé aucun cas positif.

Pour rappel, 24 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées ce matin, depuis la COVAX Facility. Celles-ci seront utilisées pour le programme national de vaccination et assureront que tous ceux qui ont été inoculés avec le vaccin AstraZeneca reçoivent leur deuxième dose comme prévu.