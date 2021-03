Ile Maurice: Transport - Des mesures mises en place suite à la 1ere phase de réouverture à partir du 31 mars 2021

communiqué de presse

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, et ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a annoncé, aujourd'hui, une série de mesures par rapport au secteur du transport, suite à la première phase de réouverture de l'économie à partir du 31 mars 2021. Le ministre intervenait lors d'un point de presse au siège de son ministère au bâtiment d'Air Mauritius, à Port-Louis.

Les mesures comprennent :

Prolongement du renouvellement des licences par la National Land Transport Authority (NLTA)

Toutes les Public Service Vehicle Licences, les Road Service Licences ainsi que les licences de voitures et de bus sous contrat seront étendues jusqu'au 31 août 2021.

Les licences des stations-service détenant un certificat d'incendie valide issu par le Mauritius Fire and Rescue Service seront prolongées jusqu'au 31 août 2021.

Les Motor Vehicle Licences qui sont arrivées à échéance le dernier jour de février 2021 seront prolongées jusqu'au 31 août 2021, à condition que le véhicule ait une couverture d'assurance valide.

Fonctionnement des centres d'examen de véhicules (VES)

À partir du jeudi 1er avril 2021, les centres d'examen de véhicules, qui émettent des certificats d'aptitude aux propriétaires de véhicules, fonctionneront selon le système d'ordre alphabétique.

Les propriétaires de véhicules résidant dans les zones rouges devront s'adresser uniquement au SGS Ltd VES de Forest Side, tandis que ceux habitant les autres régions du pays pourront s'adresser soit à la VES Autocheck Ltd de Plaine Lauzun, soit à la station d'examen Eastern de l'Aventure pour l'examen de leur véhicule.

Enregistrement des autos/motos électriques

Les procédures d'enregistrement des automobiles/motos électriques débuteront désormais à partir du 3 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 au lieu du 31 mars 2021 au 26 novembre 2021.

En ce qui concerne l'achat de nouveaux automobiles/motos électriques, la date du 31 mars 2021 sera maintenue. Les importateurs et les concessionnaires devront enregistrer les véhicules au nom du propriétaire lors de l'achat.

Fonds de solidarité MV Wakashio

Conformément au rapport du MV Wakashio Assistance and Support Cell, le ministère a été appelé à se charger de la mise en œuvre du paiement du MV Wakashio Solidarity Grant de Rs 10 200 par mois aux propriétaires de taxis et de voitures de location pour la période d'août 2020 à décembre 2020 et d'un one-off payment de Rs 5 000 par taxi ou par voiture de location aux propriétaires de taxis et de voitures de location représentant le Business Continuity Grant.

Dans ce contexte, le département de l'Accountant General a confirmé que des dispositions ont été prises, le mardi 23 mars 2021, pour les 352 bénéficiaires éligibles.

Metro Express

Le système de transport léger sera opérationnel à partir du jeudi 01 avril 2021 sous des protocoles sanitaires stricts, notamment la restriction du nombre de passagers autorisés à bord du Metro Express, et le port de masques, entre autres.

Arrangement de transport pendant les examens PSAC/NCE

Des dispositions ont été prises avec les compagnies de transport pour la fourniture de services de bus pendant la période des examens afin de permettre aux étudiants de se rendre à leurs centres d'examen à temps.

Les opérateurs de bus ont été appelés à déployer et à mettre à disposition leur flotte de bus pour assurer le transport des étudiants.

Des dispositions spéciales ont également été prises pour les élèves fréquentant des centres d'examen dans la zone rouge.

Les minibus scolaires seront autorisés à circuler pendant les examens du National Certificate of Education (NCE) ainsi que pendant les examens de PSAC, à condition que les protocoles sanitaires soient strictement respectés.

À partir du 29 mars 2021, la NLTA mettra en place un service d'assistance qui fournira aux bus scolaires des autocollants spécifiques afin qu'ils puissent circuler dans différentes zones du pays, y compris la zone rouge.