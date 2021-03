Algérie: L'Algérien Kafi Yassine élu président de l'Union africaine des Sports Boules

Alger — L'Algérien Mohamed Yassine Kafi a été élu samedi à la tête de l'Union africaine des Sports Boules (UASB), lors de l'assemblée générale constitutive tenue, en vidéoconférence, avec la participation des représentants de quatorze (14) pays, dont l'Algérie et des représentants des Confédérations africaines de Boule Lyonnaise et de Boule Raffa.

Outre l'Algérie, la rencontre a regroupé les représentants du Ghana, Djibouti, Maroc, Libye, Egypte, Soudan, Cameroun, Nigeria, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mauritanie.

Yassine Kafi a été élu président à l'unanimité des membres présents pour un mandat olympique (2021-2024).

"Je m'incline devant cette confiance que mes frères et collègues du continent africain m'ont confié pour assumer la tâcher de présider l'Union africaine des Sports boules (UASB). Nous essayerons tous d'être à la hauteur et au service de notre sport et celui de la jeunesse africaine qui attend beaucoup de nous", a déclaré à l'APS, le président Mohamed Yassine Kafi.

Pour le président de la nouvelle entité des sports boules en Afrique, l'image des sports de boules dans le continent doit impérativement changer.

Après la dissolution de la Confédération africaine des sports de boules (CASB) par l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) et celle de la Confédération mondiale des sports de boules (CMSB), les trois disciplines en Afrique n'avaient pas d'autre choix que de se constituer en une seule instance, afin de pérenniser la pratique bouliste dans le continent.

Outre l'élection du président, l'assemblée a aussi permis d'élire cinq vice-présidents, à savoir: Abdel-Latif Abu Taher (Maroc), vice-président en charge des relations avec les fédérations nationales, Edwige Nagassam (Cameroun), vice-président, en charge du développement féminin, Ahmed Al-Khatib (Egypte), vice-président en charge des médias et de la communication, Mahmoud Ettawil (Libye) vice-président en charge des lois et règlements et Yasser Aba Bakr (Soudan) vice-président en charge du comité de discipline et d'Ethique.

Par contre, le poste de président du Comité de coordination interdisciplinaire, a été attribué au Djiboutien, Ali Alami Muqil, celui du Comité des relations UCSA (Union des confédérations sportives africaines) et ACNOA (Association des comités nationaux olympiques d'Afrique) au Ghanéen Albert Frimpong (Ghana) et du Comité des jeunes talents, au Nigérian Usen Inyang.

L'Algérie a hérité aussi de trois postes: le secrétaire général de l'UASB attribué à Maydi Mohamed El Amine (président de la fédération algérienne de Rafle), la trésorerie générale à Berber Fateh et celui du porte-parole officiel de l'Union à Abdelkader Kelfat (journaliste à l'APS).

Quant au comité technique de l'UASB, il comprend: Lamine Ben Saou et Sid Ali Issery (Algérie), Fouad Kouar (Maroc), Yassin Aouni (Tunisie), Fathi Shoushan (Libye) et Bushra Lafhal (Maroc). Il a été également demandé aux représentants des fédérations à envoyer des CV de leurs représentants dans les diverses commissions.

Lors de son intervention, le président de l'UASB, a évoqué plusieurs points dont la mise en place d'une cellule média composée d'un magazine trimestriel (Boule Afrique Magazine), d'un site internet, ainsi que d'une chaîne webTV (Boule Sport TV) qui traite de tout le sport Boules et à ses activités et sera dirigé par l'Algérienne Amina Samati et encadré par Khaled Kadir (technicien).

Quant au championnat conjoint africain et arabe, qualificatifs pour les championnats du monde, prévus juillet prochain, le président de la fédération a indiqué que l'Algérie était prête à les accueillir.

A la fin des travaux de l'assemblée, les membres de l'UASB ont rendu un vibrant hommage au défunt président de la fédération sénégalaise de sports boules, Gass Azzedine qui était l'un des piliers de l'arène sportive bouliste africaine.