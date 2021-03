Algérie: La structuration et l'adhésion à l'action politique susceptibles de "créer le changement"

Biskra — Le coordinateur de la formation El Massar El Djadid, Mounder Bouden, a estimé samedi à Biskra que la structuration des franges de la société, notamment les jeunes, et leur adhésion à l'action politique sont susceptibles de "créer le changement pour l'édification de l'Algérie".

S'exprimant lors d'une rencontre avec les associations locales et les représentants des mouvements de jeunes, au complexe thermal Sidi Yahia, au chef-lieu de wilaya, M. Bouden a affirmé que "la formation El Massar El Djadid œuvre à travers ces rencontres à proposer des idées aux dimensions politiques, culturelles et économiques pour concrétiser des objectifs nobles visant à élargir la participation populaire sans exclusion".

Dans ce contexte, il a appelé toutes les catégories de la société avec ses différentes sensibilités, à "s'engager dans l'action associative et politique, à mettre fin au monopole de la pratique politique et à offrir à chacun l'opportunité de concourir à l'édification de l'Algérie", soulignant l'importance d'une participation effective pour décrocher une représentativité dans les assemblées élues à travers l'adhésion dans des partis politiques pour créer le changement dans et à travers ces formations.

M.Bouden a également estimé qu'un avenir meilleur "ne peut se réaliser par l'abstention et l'indifférence, mais plutôt à travers une action commune et des efforts supplémentaires dans l'intérêt du pays et la concrétisation de la démocratie par le biais des élections", relevant que ce processus a été "entamé avec les présidentielles dont personne ne nie qu'elles se sont déroulées dans un climat démocratique".

Il a également indiqué, dans le même contexte, que " l'Armée nationale populaire, en tant qu'institution républicaine forte, constitue à chaque fois le refuge des Algériens dans les moments difficiles que traverse le pays".