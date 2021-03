Ile Maurice: Réouverture des centres de fitness et de la NLTA le 1er avril, annonce le ministre Ganoo

La vie recommence presque à normal à partir du 1er avril. Il y aura plus de gens dans la rue et sur les gares ainsi que plus de Work Access Permits en circulation». Déclaration du ministre du Transport ce dimanche 28 mars lors d'un point de presse en marge de la première phase du déconfinement à compter du 31 mars.

À cet effet, Alan Ganoo a annoncé la série de mesures suivantes:

1. Le renouvellement des permis et déclarations étendu au 31 août 2021

Cela comprend les public service vehicle licences, y compris les patentes de taxi et contract buses & cars notamment.

Ensuite, les permis des stations service. Ici, les propriétaires doivent s'assurer que leur Fire Certificate est à jour.

Pour finir, les déclarations de voiture qui ont expiré en février. Aucune surcharge ne sera appliquée si le renouvellement est fait jusqu'au 31 août.

2. Les centres de fitness et la NLTA rouvrent le 1er avril

Pour les deux, l'ordre alphabétique sera appliqué. Concernant l'examen des véhicules, seuls les propriétaires et chauffeurs habitant la zone rouge pourront se rendre au centre de fitness SGS à Forest-Side.

Quant aux autres propriétaires, ils pourront se rendre, soit à Autocheck à Plaine-Lauzun, soit à Eastern Vehicule Examination Centre à Laventure.

NLTA

La National Land Transport Authority sera ouverte à partir du 1er avril à partir de 8h45 en semaine et le samedi. Toutefois, fermeture du bureau à midi le samedi.

3. Enregistrement des motos/autocyclettes électriques

Ils sont au moins 20 000 utilisateurs/ propriétaires de ces engins électriques déjà en circulation sur nos routes, a affirmé Alan Ganoo. Ils pourront désormais aller enregistrer leurs motocyclettes et autocylettes électriques à partir du 3 mai et ce jusqu'en décembre 2021.

Là-aussi, cet exercice se fera en ordre en ordre alphabétique.

Par contre, pour toute nouvelle acquisition de ces deux-roues à partir du 1er avril 2021, la responsabilité d'enregistrer le véhicule au nom du nouveau propriétaire revient au commerçant/importateur.

4. Examens NCE et PSAC

Hormis pour les examens du SC et du HSC qui prennent fin le 11 avril, plus de 10 000 autres élèves seront sur nos routes pour les examens de la forme 3 (National Certificate Examination) du 30 mars au 8 avril et ceux du Primary School Achievement Certificate les 6,7 et 8 avril.

Des arrangements spéciaux ont ainsi été faits pour le transport des candidats qui participeront aux épreuves du NCE et du PSAC.

Place à des autobus dédiés qui desserviront des écoles.

Des vans de 15 places qui avaient l'habitude de transporter des élèves pourront exceptionnellement véhiculer ces derniers, y compris à l'intérieur et à l'extérieur de la zone rouge.

Par contre, les chauffeurs ou propriétaires de ces vans devront impérativement détenir un sticker où est mentionné NCE ou PSAC.

La distribution de ces autocollants se fera à partir de ce lundi 29 mars à la NTLA. Ceux concernés doivent se présenter avec preuves qu'ils assurent normalement le transport des élèves, à l'appui. Un comptoir spécial sera aménagé en ce sens.

Toutes les conditions sanitaires comme le port obligatoire du masque, la distanciation physique dans les véhicules, le nombre limité de passagers, les fenêtres ouvertes et l'application de hand sanitizer, devront aussi être de rigueur.

5. Métro

Le métro reprend du service à partir du 1er avril 2021 mais un protocole sanitaire strict devra s'appliquer comme un nombre restreint de passagers, port du masque, Sanitizer et le respect de la distanciation physique.